TotalEnergies choie ses actionnaires et rassure dans les renouvelables

Beaucoup devraient y trouver leur compte. TotalEnergies a confirmé mercredi sa stratégie multi-énergies lors de sa journée dédiée aux investisseurs, tout en améliorant la plupart de ses objectifs.

Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné a indiqué qu’il prévoyait d’augmenter sa production d’hydrocarbures de 2% à 3% par an au cours des cinq prochaines années. Le groupe visait auparavant une croissance de 1,5% par an pour la période 2021-2027. A titre de comparaison, Shell prévoit une production de pétrole stable d’ici à 2030, tandis que BP anticipe une baisse de 25% de sa production de pétrole et de gaz entre 2019 et 2030.

TotalEnergies compte en particulier augmenter sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 50% entre 2023 et 2030, hors Russie. Les activités pétrolières et gazières «devraient ainsi générer plus de 3 milliards de dollars de cash-flow structurel additionnel en 2028 par rapport à 2023 à prix constants», a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

Le groupe a également indiqué qu’il distribuerait environ 44% de son flux de trésorerie d’exploitation (CFFO) en 2023 à ses actionnaires, dont 9 milliards de dollars de rachats d’actions. A long terme, le groupe entend distribuer «plus de 40%» du flux de trésorerie d’exploitation aux actionnaires, contre un précédent objectif de 35% à 40%.

12% de rentabilité

Ces objectifs globalement supérieurs aux attentes des analystes ont été appréciés par les investisseurs. L’action TotalEnergies a grimpé de 1,65% le 27 septembre, s’approchant de son record historique inscrit huit jours plus tôt, à 63,25 euros.

En apparence, les dirigeants se montrent plus conservateurs pour les activités dans le renouvelable. Ils laissent leur cible d’investissements inchangée, à 4 milliards de dollars par an. Tout juste s’engagent-ils à dépasser l’objectif, sur lequel l’entreprise est pourtant déjà bien avancée, de produire 100 térawattheures d’électrons d’ici 2030.

Mais en réalité, le groupe a rassuré là où il était attendu : la rentabilité de la branche «Integrated Power». L’électricité intégrée devrait ainsi générer plus de 4 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation en 2028, contre 2 milliards en 2023, et deviendrait génératrice nette de cash à cet horizon. Les dirigeants visent également un retour sur capitaux employés d’environ 12%, équivalent au niveau des activités de sa branche amont (pétrole et gaz) dans un environnement à 60 dollars le baril, «et donc supérieur au modèle traditionnel des utilities», indique le communiqué.

«TotalEnergies entend répliquer son modèle intégré Oil & Gas sur la chaîne de valeur de l'électricité», a précisé le pétrolier, qui compte investir de façon «sélective» dans les marchés les plus porteurs en matière d'énergies renouvelables, notamment l’Allemagne, les Etats-Unis, le Brésil et l’Australie. En 2030, le groupe prévoit que 20% de sa production d'énergie soit verte, que 40% viennent du pétrole, et autant du gaz.

