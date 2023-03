Agefi-Dow Jones

François a travaillé comme correspondant de l’agence Reuters à Zürich, puis à Paris pour différents journaux et sites économiques. A L’Agefi, il a retrouvé ses réflexes d’agencier, couvrant l’actualité «en temps réel» des secteurs automobile, énergie, distribution et médias. Il traite de la vie de ces entreprises cotées et de leurs principaux défis, de l’accélération de la voiture électrique à la concentration des médias, de la crise du Covid à la sortie de Russie.