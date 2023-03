Aston Martin, le constructeur automobile haut de gamme britannique, a annoncé mercredi son intention de s’introduire en Bourse à Londres. Si aucun montant n’est mentionné, une valeur située entre 4 et 5 milliards de livres (soit 4,6 et 5,5 milliards d’euros) circule dans le marché. Le projet prévoit à la fois une vente de titres par les actionnaires actuels d’Aston Martin, principalement le fonds italien Investindustrial, le fonds kowetien Investment Dar et le groupe allemand Daimler, à hauteur d’au moins 25% du capital, et une émission d’actions nouvelles. Le groupe déposera aujourd’hui son document d’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité britannique de réglementation financière. Le prospectus devrait être publié autour du 20 septembre.