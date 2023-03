Place de Paris

Places financières. Nomura Alternative IM France a reçu le 10 janvier l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la gestion d’OPCVM, de mandats et de FIA. En deux ans, une petite dizaine de sociétés de gestion a choisi de faire de Paris une base européenne post-Brexit : Eleva Capital (OPCVM, mandats), Smart Lenders AM (FIA, mandats), Schroders (FIA), Polar Capital (OPCVM, FIA), BlackRock (FIA), tandis que Stanhope Capital et Park Square y ont ouvert un bureau. H2O, Chenavari IM et Wells Fargo AM ont aussi fait des annonces dans ce sens. En parallèle, 23 sociétés de gestion ont obtenu ou étendu leurs agréments au Luxembourg, notamment Blackstone, Columbia Threadneedle, Fidelity, M&G, T. Rowe Price et aussi Wells Fargo AM. Plusieurs autres ont préféré Dublin : ASI, Ashmore, Baillie Gifford, First State, Hermès IM, Legg Mason, Merian GI, Vanguard, Winton Capital…