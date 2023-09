Le Crédit Agricole s’offre Worklife pour étoffer sa gamme d’avantages salariés

Nouvelle opération sur le marché des avantages salariés : Crédit Agricole SA vient de s’offrir Worklife. Cette start-up fondée en 2020 pour digitaliser les avantages salariés propose aux entreprises d’équiper leurs employés d’une carte de paiement et d’une application mobile réunissant les différents avantages tels que les titres restaurant, les transports et la mobilité durable, les services à la personne ou l’indemnité de télétravail. Le salarié accède ainsi à une vision consolidée des différents financements mis à sa disposition par son employeur. Worklife propose même un bilan social individualisé mis à jour chaque mois.

C’est en raison de cette «vision commune» que le Crédit Agricole et Worklife se sont retrouvés : «Worklife déroule un projet comparable à ce que nous souhaitions faire, avec une vision universelle reposant sur une carte de paiement acceptée partout et la capacité pour chaque entreprise cliente de dessiner sa propre offre pour ses salariés», raconte Laurent Darmon, directeur des nouvelles activités de la banque. D’ailleurs, en moins de trois ans d’existence, Worklife a réussi à convaincre de grandes entreprises comme Amazon, Saint-Gobain, Scor ou le Crédit Agricole, justement. Elle compte 150 entreprises clientes et 120.000 salariés bénéficiaires. Une preuve de sérieux et de maturité pour une si jeune pousse.

Complémentarité et synergies

Car la gestion des ressources humaines est en plein bouleversement. La digitalisation transforme la façon dont les salariés consomment leurs avantages, mais aussi la façon dont les entreprises conçoivent et mettent à disposition ces ressources, qui peuvent faire une réelle différence en termes de marque employeur. Or, si le Crédit Agricole est l’un des grands acteurs français de l’épargne salariale et de l’assurance santé collective, il n’a pas d’offre d’avantages salariés à proposer à ses clients entreprises. Worklife lui apporte la technologie innovante pour entrer sur ce marché.

Surtout, les synergies possibles sont nombreuses. «Cet accord permettra des synergies de distribution, explique Benjamin Suchar, directeur général et co-fondateur de Worklife. Le Crédit Agricole étant une banque de proximité, les caisses régionales pourront proposer nos services aux petites et moyennes entreprises de leur territoire. De la même façon, Worklife pourra valoriser les offres d’épargne salariale et d’assurance santé du Crédit Agricole dans la plateforme et ainsi fournir au salarié une vision enrichie des avantages procurés par son employeur. » Les développements sont lancés et les premières offres croisées devraient être disponibles au premier trimestre 2024.

Et les synergies pourront dépasser le cadre des avantages salariés : outre les titres restaurant, l’enveloppe mobilité, etc., l’application, qui est consultée au moins une fois par mois par 80% des salariés, pourra devenir un tableau de bord complet en intégrant le salaire, les éventuelles primes, les jours de congés, voire toutes les données RH puisque Worklife se connecte aux systèmes de gestion des ressources humaines des entreprises. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.