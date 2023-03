Transparence. Wise, la fintech de transfert d’argent à tarif réduit, vient de publier la liste des dix pays où retirer de l’argent coûte le plus cher. Au premier rang se situe l’Argentine où les frais de retrait aux distributeurs atteindraient en moyenne 16,04 %, devant Sao Tomé-et-Principe à 9,98 % et l’Islande à 8,88 %. En Europe, derrière l’Islande, les pays les plus coûteux sont l’Albanie (1,81 %) et la République Tchèque (1,57 %). Wise entend ainsi aider les voyageurs à préparer leur séjour à l’étranger, et surtout militer pour une transparence des frais accrue de la part des banques. Ces dernières devraient informer plus clairement leurs clients des frais qu’elles appliqueront aux retraits à l’étranger. Wise complète sa liste de quelques conseils avisés : se renseigner pour savoir où retirer de l’argent revient le moins cher et éviter les bureaux de change des aéroports, vérifier les frais facturés par son fournisseur de carte bancaire sur les retraits à l’étranger : de plus en plus de banques ou néobanques ne facturent plus ce service. Sinon, changer de l’argent liquide avant le départ ou s’équiper d’une carte multidevises pour retirer de l’argent à l’arrivée.