Worldline nomme un nouveau directeur financier pour accompagner sa transformation
En provenance d’Alstom, Srikanth Seshadri remplace Gregory Lambertie à la direction financière du spécialiste des paiements.
