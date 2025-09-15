Worldline nomme un nouveau directeur financier pour accompagner sa transformation

Laurence Marchal

Dominique Dorlipo a quitté Goldman Sachs Asset Management, dont il dirigeait le bureau français depuis le printemps 2021. Il sera donc resté un peu plus de quatre ans au sein de la société de gestion d’origine américaine. Il a monté une équipe commerciale à Paris, en recrutant plusieurs personnes, puis a dû gérer le rapprochement avec les équipes françaises de NN Investment Partners (qui semblent pour la plupart avoir quitté la société) à partir de 2022, suite à l’acquisition par Goldman Sachs de la société de gestion néerlandaise.