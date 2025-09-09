Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et accueille ASML à son capital

L’information avait largement été éventée, elle est désormais confirmée. Mistral AI a indiqué mardi matin avoir levé 1,7 milliard d’euros à un prix valorisant l’entreprise 11,7 milliards d’euros après l’augmentation de capital.

L’opération a été en grande partie souscrite par le géant néerlandais des semi-conducteurs, ASML, qui indique dans un communiqué distinct avoir pris environ 11% du capital de la start-up contre 1,3 milliard d’euros. Plusieurs investisseurs historiques de l’entreprise fondée en 2023 par Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample ont également participé au tour de table, dont DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et Nvidia.

Le groupe néerlandais ASML, dirigé par le Français Christophe Fouquet, obtiendra un siège au comité stratégique de Mistral AI qui sera occupé par son directeur financier, Roger Dassen, «ce qui lui permettra de jouer un rôle consultatif dans les décisions stratégiques et technologiques futures de Mistral AI», indique ASML. Le fournisseur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs devient le premier actionnaire de Mistral AI derrière chacun des fondateurs «qui contrôlent encore très majoritairement la société», a indiqué à L’Agefi un porte-parole de la start-up.

A lire aussi:

Ancrage européen

«ASML est fier de s’associer stratégiquement à Mistral AI et d’être l’investisseur principal de cette levée de fonds. La collaboration entre Mistral AI et ASML vise à apporter des avantages concrets aux clients d’ASML grâce à des produits et solutions innovants rendus possibles par l’IA, et ouvrira des perspectives de recherche commune pour saisir les opportunités futures», a indiqué Christophe Fouquet.

Cette levée de fonds soutiendra «la recherche scientifique de Mistral AI pour repousser les limites de l’IA et relever les défis technologiques les plus critiques et sophistiqués auxquels sont confrontées les industries stratégiques», s’est de son côté félicitée la start-up.

Elle revendique actuellement plus de 100 clients représentant des contrats d’une valeur annualisée de 312 millions d’euros pour un total pluriannuel de 1,4 milliard d’euros. L’entreprise compte plus de 350 salariés au sein de six bureaux situés à Paris, Londres, Luxembourg, Palo Alto, New York et Singapour.

L’entrée d’ASML en tant qu’actionnaire de référence de Mistral AI conforte en outre l’ancrage européen de la licorne parisienne alors que des informations de presse ont rapporté récemment qu’Apple aurait réfléchi à faire une offre sur la société et que nombre des investisseurs historiques sont anglo-saxons. Lors de sa dernière augmentation de capital, en juin 2024, Mistral AI avait été valorisé un peu moins de 6 milliards d’euros. A 11,7 milliards d’euros, le groupe reste loin des valorisations affichées par OpenAI ou même Anthropic mais il s’affirme comme un leader européen.

A lire aussi: