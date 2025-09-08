BNP Paribas AM se dote d’une gamme complète d’ETF actifs

Les ETF « augmentés » (« enhanced ») continuent de séduire les gérants d’actifs. Après JP Morgan AM, Fidelity, iShares ou encore Robeco, c’est au tour de BNP Paribas Asset Management de lancer une gamme de fonds cotés introduisant une touche de gestion active dans le but de surperformer l’indice de référence.

Le gérant français vient de créer six fonds cotés en Bourse (ETF) dans cette gamme baptisée « BNP Paribas Easy Alpha Enhanced » : trois centrés sur les actions (monde, Europe et Etats-Unis) et trois obligataires (obligations d’entreprises investment grade en euro et en dollar, ainsi que high yield sur un périmètre mondial). Les quatre premiers doivent être cotés demain matin 9 septembre sur Euronext, et l’ensemble des six le sera à Francfort la semaine prochaine. Ils sont tous catégorisés « article 8 » selon SFDR. Enfin, contrairement à un ETF lancé la semaine dernière par Fidelity, ils offriront une transparence quotidienne sur le portefeuille.

Une stratégie déjà éprouvée sur le segment ESG

Ce n’est pas la première incursion de BNPP AM dans ce segment de niche mais en forte croissance des ETF actifs. Début 2024, le gestionnaire avait déjà lancé des véhicules adossés à des indices de marché dont il s’écartait quelque peu pour tenir compte de ses propres vues quant aux performances extra-financières des émetteurs. Une approche qui lui avait permis de conserver une offre d’ETF répondant aux critères significativement durcis du nouveau label ISR.

Cette gamme « ESG enhanced » pèse aujourd’hui quelque 2 milliards d’euros, selon Trackinsight. Cette nouvelle gamme « enhanced alpha » adopte une approche complémentaire. « Comme dans notre offre «ESG enhanced», la tracking error (écart de performance par rapport à l’indice, ndlr) est comprise entre 1 et 2 % mais au lieu d’utiliser cette marge de manœuvre pour améliorer le profil extra-financier du portefeuille, nous l’allouons à la recherche d’alpha financier », explique à L’Agefi Jérémy Tubiana, responsable développement ETF & Solutions Indicielles chez BNPP AM. L’objectif étant de surperformer l’indice de 60 à 75 points de base par an, pour les véhicules actions par exemple.

Une approche multifactorielle

Pour y parvenir, la filiale de gestion de BNP Paribas s’appuie sur son expertise de gestion quantitative, un département d’une quinzaine de professionnels gérant 12 milliards d’euros d’actifs via une cinquantaine de fonds et mandats. Mais ces nouveaux ETF ne viendront pas cannibaliser l’offre existante, assure l’asset manager. « Notre gamme traditionnelle en gestion quantitative s’autorise une tracking error comprise entre 3 et 5 %, contre 1 à 2 % pour les ETF », souligne Olivier Laplenie, responsable de la gestion quantitative chez BNPP AM. La stratégie de gestion est multifactorielle. « Notre approche repose sur quatre facteurs (valorisation, qualité, momentum, faible risque) que nous équipondérons en permanence car nous estimons qu’il est dangereux de chercher à «timer» les rotations factorielles du marché », poursuit Olivier Laplenie.

BNPP AM cible en premier lieu la clientèle professionnelle avec ce type de produits « timidement actifs » : des institutionnels et des asset managers adeptes de la gestion benchmarkée mais souhaitant, pour certains, réduire la tracking error des gestions actives traditionnelles et, pour d’autres, s’autoriser la recherche d’un surcroît d’alpha par rapport à une approche purement indicielle. Pour attirer les clients sur ce créneau de plus en plus concurrentiel, BNPP AM a décidé de réduire ses frais de gestion qui seront compris entre 10 et 18 points de base la première année. Au-delà, le gérant devrait aussi pouvoir compter sur l’apport d’Axa IM, dont l’acquisition a été finalisée début juillet : l’ex-filiale de gestion du premier assureur français avait décidé dès 2022 de se positionner sur les ETF actifs.

