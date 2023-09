ADP, Vinci et Eiffage affichent leur confiance face à la menace de surtaxe

Les spécialistes des concessions de grandes infrastructures de transport en France vont devoir passer à la caisse. Au moins dans un premier temps. Dans le projet de loi de finances dévoilé mercredi, le gouvernement prévoit l’instauration d’une taxe de 4,6 % applicable au chiffre d’affaires de telles infrastructures (concessions autoroutières, aéroports) avec un rendement attendu par Bercy à hauteur de 600 millions d’euros.

ADP a d’ores et déjà fait tourner sa calculette et évalue « l’assiette de l’impôt » au 31 décembre 2022 à 2,175 milliards d’euros, à comparer avec un chiffre d’affaires consolidé 2022 de 4,69 milliards d’euros. «Sur cette base, la taxe aurait eu en 2022 un impact d’environ 100 millions d’euros, sur les charges opérationnelles courantes (impôts et taxes) d’ADP SA, diminuant d’autant l’Ebitda du groupe». Le groupe aéroportuaire dirigé par Augustin de Romanet estime qu’environ 75 % de la charge supplémentaire liée à la taxe serait imputable au périmètre régulé et 25 % au périmètre non-régulé.

A lire aussi:

Une taxe qui va ruisseler jusqu’aux clients et voyageurs

Si selon ADP, la partie de la taxe afférente au périmètre non-régulé ne pourrait pas être répercutée et resterait à la charge d’Aéroports de Paris SA, le groupe prévoit de mettre à contribution ses propres clients. «Conformément au code des transports et sous réserve de l’homologation annuelle des tarifs des redevances par l’Autorité de régulation des transports (ART), Aéroports de Paris SA prévoit de répercuter l’augmentation des charges régulées dans les tarifs de redevances. La hausse des tarifs serait échelonnée sur deux à trois ans, afin de contenir son effet pour les compagnies aériennes». Une première hausse, couvrant près de la moitié de l’impact de la taxe, interviendrait dès l’an prochain.

Difficile d’imaginer que cet alourdissement fiscal ne ruisselle pas ensuite vers les utilisateurs finaux, c’est-à-dire les clients des compagnies aériennes, les voyageurs. Tout compte fait, le groupe anticipe, à ce stade que «le reste à charge s'élève, en 2024, à environ 90 millions d’euros (pour une taxe estimée à environ 120 millions d’euros en 2024), diminuant d’autant l’Ebitda du groupe. Cet impact se réduirait progressivement à partir de 2025, et se limiterait, à partir de 2027, à la seule part non-régulée».

Du côté des concessionnaires d’infrastructures autoroutières, la même musique se fait entendre : l’effet de la surtaxe sera temporaire, car elle sera répercutée aux automobilistes. Malgré les positions de Bruno Le Maire qui estime que les tarifs des péages n’augmenteront pas, Vinci a une tout autre lecture. Pierre Coppey, directeur général de Vinci Autoroutes, avance qu’une telle hausse des taxes conduira «inévitablement» à «une hausse des tarifs des péages».

Vinci dont la première concession autoroutière dans l’Hexagone arrive à échéance en 2032 (Escota, 471 km dans le sud), avant d’autres importantes tombées en 2034 (Cofiroute, 1.100 km) et 2036 (ASF, 2.731 km), puis une dernière échéance en 2086 (avec le tunnel de l’A86) voit dans la position de Bercy «une violation de la parole de l’Etat» ainsi qu’«un contresens à un moment où il est urgent d’investir pour décarboner la route».

Egalement exposé dans son activité de concessions aéroportuaires en France (soit 12 aéroports, dont Lyon-Saint Exupéry, Nantes-Atlantique et Toulon-Hyères), le groupe dirigé par Xavier Huillard ne chiffre pas encore l’ampleur de la menace fiscale pour son compte de résultat. Mais il met en revanche en avant «l’article 32 du contrat» avec l’Etat qui prévoit de reporter la hausse fiscale sur les tarifs, un atout que le conseil d’Etat «a confirmé dans son avis de juillet. En France, la part des taxes dans le péage est déjà de plus de 40 %», indique Pierre Coppey.

De son côté, Eiffage est également doublement exposé, avec environ 16 % de son chiffre d’affaires 2022, soit 3,2 milliards d’euros, réalisé dans les concessions, principalement autoroutières (APRR, Viaduc de Millau) et aéroportuaires (Toulouse, Lille).

Des actions en hausse

Signe de l’absence de réelles inquiétudes des investisseurs et actionnaires face à ce projet de surtaxes, ADP gagnait 0,7 % à 111,90 euros, mercredi vers 16h30, Vinci, 0,4 % à 104,46 euros et Eiffage 0,9 % à 90,48 euros.

Face à l’inconfort, teinté de sérénité apparente, de Vinci et Eiffage, l’autre grand groupe de la construction, Bouygues, affiche sa distance. Sous l’impulsion de Martin Bouygues, il a toujours préféré se tenir éloigné du modèle des concessions autoroutières en France – «un métier de rentier, mais pas d’entrepreneur», a souvent jugé avec une certaine acidité le président du groupe diversifié. Héritée de Colas, la participation de 17 % dans Cofiroute a été cédée dès 2014. S’il lui arrive de prendre des tickets dans des projets de construction de tronçons autoroutiers – toujours moins de 20 % pour éviter de consolider la dette associée –, Bouygues cède ensuite ses parts, une fois l’autoroute mise en service. Une ligne de conduite aujourd’hui bien confortable face à un Etat, avide de nouvelles recettes fiscales.