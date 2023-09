Aucune banque française ne figure parmi les 40 marques européennes les plus valorisées

Les groupes français sont à la traîne et les sociétés financières ne relèvent pas le niveau. Aucun ne fait partie des sept marques les plus valorisées selon le classement 2023 de Brand Finance.

Seule marque française du top 10, la filiale de LVMH Louis Vuitton arrive huitième, au même niveau que l’an dernier, avec une valorisation de 25 milliards d’euros. TotalEnergies fait un bond de 12 places dans le classement et atteint le 13ème rang. Chanel est 15ème (+9) et Orange 16ème (-1).

La tête du classement est dominée par les groupes allemands, qui occupent les trois premières places. Deutsche Telekom détrône Mercedes-Benz avec une marque valorisée 60,6 milliards d’euros. Le constructeur rétrograde à la deuxième place avec une valorisation de 56,7 milliards et l’assureur Allianz complète le podium (46,6 milliards). L’industrie automobile truste quatre des sept premières places, avec BMW (5ème), Porsche (6ème) et Volkswagen (7ème). Seul le pétrolier britannique Shell s’intercale, à la 4ème place, parmi les grosses cylindrées allemandes.

Peu représentées dans le haut du tableau, les marques françaises pèsent tout de même 20% en valeur du classement Brand Finance Europe 500. Grâce notamment aux secteurs de l’industrie, de l’énergie et du luxe, qui inscrivent Airbus, Hermès, Dior, Cartier, L’Oréal, EDF et Vinci dans le top 50, en plus de TotalEnergies et Chanel.

Axa 23ème, BNP Paribas 42ème

A l’inverse, les sociétés financières sont à la peine. Axa sauve l’honneur avec sa 23ème place mais aucune banque ne figure dans les quarante marques les mieux valorisées. A la 42ème place, BNP Paribas perd cinq places et reste loin devant le Crédit Agricole (104ème), le Crédit Mutuel (120ème) ou la Société Générale (121ème). CNP Assurances est 157ème, CIC 226ème. Scor et Natixis sont au-delà de la 300ème place.

Surtout, les valeurs des marques bancaires françaises apparaissent bien en deçà de plusieurs de leurs concurrentes européennes. HSBC arrive ainsi 14ème et Santander est 19ème, toutes deux gagnant quatre places par rapport à 2022. Barclays, 35ème, avance de huit rangs et le russe Sber fait son entrée dans le classement à 37ème place. UBS est 49ème, ING 51ème et Intesa Sanpaolo 54ème. Même Credit Suisse, dont la marque est pourtant en voie de disparition, dépasse le Crédit Agricole avec sa 101ème place (-18). Peut être de quoi faire réfléchir UBS qui a initié un effacement du nom de son ancienne rivale reprise en juin dernier.