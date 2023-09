Le groupe Iliad se lance à son tour dans la course à l’intelligence artificielle

Le groupe Iliad va consacrer 200 millions d’euros d’«investissements stratégiques» dans l’intelligence artificielle (IA), notamment via l’achat d’un supercalculateur et la création d’un laboratoire de recherche dédié.

Il compte ainsi faire émerger «un champion européen de l’IA» susceptible de proposer des services aux entreprises désirant développer leurs propres applications dans le domaine.

Ces annonces du groupe contrôlé par le milliardaire Xavier Niel, fondateur de Free et investisseur dans le groupe Le Monde, surviennent dans un contexte où les géants technologiques – presque exclusivement américains – sont déjà lancés dans la course à l’IA, déployant les uns et les autres plusieurs milliards de dollars d’investissements, avec en tête Microsoft, Google et Amazon.

Iliad, pour sa part, indique avoir acquis un supercalculateur auprès de Nvidia, le géant américain des processeurs, pour doter Scaleway, sa filiale de fournisseur de services d’informatique dématérialisée (cloud), de «la plus grande puissance de calcul» du continent.

Par ce biais, il compte proposer aux entreprises une large gamme de services aux entreprises désirant développer leurs propres applications IA dans le domaine.



Laboratoire de R&D

Iliad annonce aussi la création d’un laboratoire de recherche d’excellence en IA à Paris, déjà doté de «plus de 100 millions d’euros», avec pour mission la construction et la démocratisation d’une «intelligence artificielle générale». Le groupe ne précise pas encore quels profils rejoindront ce laboratoire, mais affirme avoir constitué une équipe de chercheurs «internationalement reconnus» pour leur expertise dans le domaine.

Le groupe va aussi organiser sa première conférence européenne sur l’IA, qui a vocation à devenir «l'événement annuel de référence» sur ce sujet en Europe. Elle est prévue le 17 novembre à Station F, l’incubateur parisien de start-up fondé en 2017 par Xavier Niel.

«Cet investissement représente une première étape pour le groupe», précise l’entreprise, qui envisage de monter en puissance dans le domaine.

