Coty fait des débuts discrets à Paris

Coty renoue avec Paris. Le groupe américain de cosmétiques fondé au début du siècle dernier dans la capitale française a rejoint la place parisienne. Introduit à 10,28 euros, l’action a fait ses premiers pas sur le compartiment professionnel d’Euronext le 28 septembre à 15h30, en synchronisation avec l’ouverture de Wall Street où elle est historiquement cotée, sans susciter l’engouement des investisseurs.

Le titre a ouvert en hausse de 1% et il naviguait légèrement en dessous de 10,40 euros vers 17h. Dans l’opération, Coty a levé 356 millions de dollars via l’émission de 33 millions d’actions au prix unitaire de 10,80 dollars, représentant une décote de 8% sur le cours de clôture du 25 septembre à New-York. Ce montant, en ligne avec les attentes du directeur financier Laurent Mercier, sera «principalement» utilisé pour réduire l’endettement du groupe. A fin juin, la dette financière nette de l’entreprise s'élevait à 4 milliards de dollars, soit 4,1 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda). Les dirigeants comptent ramener ce ratio à 3 fois à fin décembre et à 2,5 fois un an plus tard.

Objectifs relevés

L’offre, dirigée par Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup et Crédit Agricole CIB, était ouverte au public aux Etats-Unis, mais réservée aux investisseurs qualifiés à Paris. L’effet dilutif pour les actionnaires existants est de l’ordre de 4%. Le capital de l’entreprise est contrôlé par JAB Beauty, qui en détenait 52,3% avant l’opération et devrait tomber à 52,1% après l’augmentation de capital. BlackRock pointait à 6,3% le 21 septembre dernier et devrait être dilué à 6%. Aucun autre actionnaire ne détient plus de 5% des actions à la connaissance de la société.

Lors de son exercice clos le 30 juin dernier, Coty a enregistré un chiffre d’affaires de 5,55 milliards de dollars, en hausse de 5%, et un excédent brut d’exploitation ajusté de 973 millions de dollars en progression de 7%. Le 20 septembre, le groupe a relevé ses objectifs 2024 et vise désormais une croissance de ses ventes comprise entre 8% et 10%, contre 6-8% précédemment, et un Ebitda entre 1,075 et 1,085 milliard de dollars.

A titre de comparaison, L’Oréal a engrangé 38,3 milliards d’euros de revenus en 2022 pour un résultat d’exploitation de 7,46 milliards. Le géant français du luxe et des cosmétiques affiche aussi une valorisation boursière plus de 20 fois supérieure aux 9,9 milliards d’euros de capitalisation de Coty.