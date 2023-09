Coty entrera jeudi à la Bourse de Paris

Coty part à la conquête de la Bourse parisienne. L’iconique groupe américain de parfums et de cosmétiques vient de lancer l’opération, annoncée en mai dernier.

Dans le cadre d’une offre primaire, Coty proposera 33 millions d’actions ordinaires de catégories A via un placement global auprès du public aux Etats-Unis et via un placement privé, et donc réservé aux seuls investisseurs qualifiés, dans l’Union Européenne. Sans allocation dédiée par zone géographique. «Les actions offertes seront fongibles entre l’Europe et les Etats-Unis», a précisé Laurent Mercier, directeur financier de Coty, lors d’un point presse.

Concomitamment, Coty va se coter sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris, renouant avec ses origines parisiennes. Ce choix du compartiment professionnel s’explique pour des raisons de simplicité, explique Laurent Mercier. Fort de cette double cotation, lui offrant un deuxième centre de liquidité, le parfumeur compte attirer les investisseurs européens et aiguiser leur appétit pour le compartiment du luxe. La place parisienne brille grâce notamment aux valorisations de LVMH (352 milliards d’euros), L’Oréal (208 milliards), Hermès (181 milliards) et Kering (53 milliards). Coty est valorisé plus de 10 milliards de dollars (9,6 milliards d’euros) à New-York, en progression de près de 60% sur un an.

L’offre s’est ouverte le lundi 25 septembre à 22h30 et se clôturera le jeudi 28 septembre à 11h00. Les termes finaux de l’opération seront dévoilés également jeudi à 14h00 avec un début de cotation à Paris à 15h30, simultanément avec l’ouverture de la Bourse de New-York.

Si Coty ne précise pas le montant attendu de cette augmentation de capital, «on se situe entre 300 et 350 millions d’euros», précise Laurent Mercier. Coty a clôturé lundi à New-York sur un cours de 11,79 dollars. Soit 389 millions de dollars (368 millions d’euros) pour 33 millions d’actions. Le prix d’offre pourrait donc offrir une décote entre 5% et 18%, en fonction de l’appétit des investisseurs.

A lire aussi:

Objectifs 2024 récemment relevés

La semaine dernière, Coty a relevé ses objectifs 2024 (exercice clos fin juin 2024), portés par ses très bonnes performances, notamment dans les parfums prestige avec le succès du lancement du parfum Burberry Goddess). Il table désormais sur une croissance de 10% à 12% (à périmètre et changes constants) de son chiffre d’affaires au premier semestre (juillet à décembre 2023), au-delà de la fourchette de 8% à 10% annoncé auparavant. Sur l’ensemble de l’exercice 2024, les ventes devraient croître de 8% à 10%, contre une prévision antérieure de 6% à 8%. Le groupe a légèrement relevé sa fourchette d’Ebitda ajusté de 1,065 à 1,075 milliard de dollars, à 1,075 à 1,085 milliard pour l’exercice 2024.

Coty mise sur six axes stratégiques pour poursuivre sa croissance : la beauté grand public, les parfums prestige, le maquillage prestige et les soins de la peau, le digital et l’e-commerce, le développement en Chine et le travel retail, tout en étant un acteur de référence du développement durable.

Le produit de l’offre sera «principalement» consacré au remboursement de la dette. Coty affichait un ratio de levier (dette nette sur Ebitda) de 4,1 fois fin juin 2023 et compte tomber à trois fois fin décembre 2023, et autour de 2,5 fois fin décembre 2024.

L’opération est dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citigroup et Santander.