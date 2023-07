Coty se présente sous son meilleur jour pour séduire les investisseurs européens

Coty se fait une beauté pour son retour à Paris. L’iconique groupe américain de parfums et de cosmétiques a choisi l’hôtel du Louvre, à deux pas de sa première boutique de la place Vendôme, pour présenter sa stratégie et son éventuelle cotation à Paris, 120 ans après sa création.

Déjà coté à New York, Coty avait annoncé en mai son intention de rejoindre la Bourse parisienne. «Nous sommes à un stade purement exploratoire, tempère Sue Nabi, la directrice générale de Coty, qui se refuse à dévoiler un calendrier. Nous y verrons un peu plus clair dans les mois qui viennent». Le groupe de luxe et de beauté veut enrichir sa base d’investisseurs européens, très en demande, qui pèsent actuellement 30% du capital du groupe.

Un large portefeuille de marques

Coty s’appuie sur un large portefeuille de marques, tant en propre qu’en licences, en parfums comme en cosmétiques et soins du corps, sur les segments prestige (62% des ventes) et grand public (38%). Sue Nabi se félicite d’une «stratégie de premiumisation réussie», avec un portefeuille de marques équilibré, de Rimmel, dans la consommation de masse, à Coty, dans l’ultra-premium.

Aucune marque ne pèse plus de 10% des ventes, et «aucune licence n’arrive à échéance avant cinq ans», précise la directrice générale. Très présent en Amérique du Nord (30% de ses ventes) et en Europe occidentale (26%), ses deux principales zones commerciales, Coty compte bien en revanche se développer en Asie-Pacifique (6%) et en Chine (4%), où il est en retard par rapport à ses rivaux.

Sur son exercice clos fin juin 2022, le groupe a dégagé 5,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, pour 905 millions d’Ebitda ajusté et un bénéfice par action (BPA) de 28 cents. Pour l’exercice 2023 qui vient de se clôturer, Coty mise sur 5,5 milliards de ventes. Il vient de relever son objectif de ventes pour son quatrième trimestre 2023 (clos fin juin) tablant sur une hausse de 12% à 15% en organique, contre 10% auparavant. «Nous ne voyons pas de ralentissement sur nos marchés», souligne Sue Nabi.

Dans la foulée, le groupe a rehaussé sa cible d’Ebitda ajusté annuel à 965-970 millions, contre un objectif de 955-965 millions confirmé en mai dernier, en dépit d’un impact changes négatif de près de 70 millions. Il anticipe un BPA de 0,38 à 0,39 dollar, contre 0,28 en 2022.

Cosmétiques de prestige et soins de la peau offrent un fort potentiel

Pour l’avenir, Coty a bâti sa feuille de route sur six axes stratégiques. Dans la beauté grand public, le groupe veut saisir les opportunités de croissance sur les marchés émergents et capitaliser sur la tendance du bien-être. Dans les parfums et le maquillage de prestige, Coty profite du dynamisme d’une consommation en hausse et de l’appétit pour les produits les plus chers, premium (Boss, Burberry, Gucci…) et ultra-premium (Chloé…).

Les soins de la peau assureront un important relais de croissance, grâce notamment aux innovations technologiques. Le digital, notamment via les réseaux sociaux, sera essentiel dans le développement en Chine, axe stratégique pour le groupe. Les ventes en travel retail devraient progresser de 50% d’ici à 2026 et dépasser les 600 millions de dollars. Enfin, Coty se veut un acteur de référence dans le développement durable et en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance).

Fort de cette stratégie, le chiffre d’affaires 2026 devrait évoluer entre 6,5 et 6,8 milliards de dollars, porté la croissance des parfums de prestige (56% du chiffre d’affaires en 2023 et moins de 50% en 2026), mais aussi par les cosmétiques de prestige (3% des ventes 2023 et 8% à 9% en 2026) et par les soins de la peau (5% en 2023 et 10% en 2026). La part des cosmétiques grand public passerait de 24% à moins de 20% des ventes. D’ici à 2026, Coty vise une croissance annuelle moyenne de ses ventes dans le haut de la fourchette de 6% à 8%, et une hausse de 9% à 11% de son Ebitda.

Depuis son arrivée, en juillet 2020, Sue Nabi a redressé les comptes du groupe. Sur les exercices 2021 à 2023, le chiffre d’affaires a crû en moyenne de 13% à 14% par an, et l’Ebitda ajusté de 12% à 13%. En trois ans, la marge opérationnelle ajustée est passée de 9,4% à environ 13%. Et le directeur financier anticipe une poursuite de cette amélioration.

Surtout, le ratio de levier (dette nette sur Ebitda) est passé de 6,8 fois fin juin 2021 à 4,1 fois fin décembre 2022 et est attendu à trois fois fin décembre 2023. «Compte tenu de la détention de 26% de Wella, d’environ 1 milliard de dollars, notre ratio d’endettement se rapprochera de deux fois fin 2023», précise Laurent Mercier, le directeur financier de Coty. Le groupe compte céder cette participation d’ici à 2025. Quand le ratio de levier tombera autour de deux, «nous regarderons les paris qui nécessiteraient l’acquisition d’une nouvelle marque ou licence», poursuit la directrice générale.