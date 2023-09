Eutelsat et OneWeb officialisent leur fusion

Le Français Eutelsat Communications, troisième opérateur de satellites au monde en termes de chiffre d’affaires, a indiqué jeudi avoir bouclé sa fusion avec le britannique OneWeb pour devenir Eutelsat Group. L’annonce, qui avait été faite en juillet 2022, a été officialisée à l’issue de leur assemblée générale mixte.

La nouvelle entité restera basée et cotée à Paris sur Euronext, et a également demandé sa cotation à la Bourse de Londres. Eva Berneke d’Eutelsat restera directrice générale.

Le projet prévoit que la transaction soit structurée comme un apport, par les actionnaires de OneWeb, de leur participation dans la société britannique à Eutelsat, en échange d’actions Eutelsat nouvellement émises



Un possible «leader mondial» face à SpaceX

Le nouveau groupe Eutelsat «est stratégiquement positionné pour devenir un leader mondial des communications spatiales», indique le communiqué. La flotte GEO d’Eutelsat «combinera la densité du réseau et le haut débit avec la faible latence et l’omniprésence de la constellation LEO (de satellites en orbite basse) de OneWeb pour offrir aux clients des services de connectivité mondiaux et entièrement intégrés ».

Le réseau OneWeb, déjà actif, devrait être opérationnel à l'échelle mondiale d’ici fin 2023. Le service combiné GEO-LEO «ouvrira de nouveaux marchés et applications aux clients, notamment la connectivité fixe (liaison, réseaux d’entreprise), les services gouvernementaux et la connectivité mobile (maritime et En vol)», écrit le groupe. Les services de diffusion et de vidéo resteront partie intégrante de l’activité d’Eutelsat et continueront à fournir à ses clients.

