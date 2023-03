Iliad a lancé cette semaine une émission obligataire en euro et en dollar d’un montant équivalent à 3,6 milliards d’euros. Cette opération doit financer les achats d’actions propres et le refinancement de certaines dettes. Le placement se déroule jusqu’au jeudi 7 octobre. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et Société Générale CIB sont les banques chefs de file de cette opération. Cette émission porte sur quatre tranches obligataires: deux en euro et deux en dollar. Iliad, qui est noté Ba3 par Moody’s et BB par Fitch, cherche à émettre un minimum de 500 millions d’euros par tranche. Deux sont à échéance 5 ans avec un premier call à 2 ans (euro+dollar) et deux à échéance 7 ans (non call 3 ans, euro+dollar).