OpenAI espère tripler sa valeur à 90 milliards de dollars

Culbute en vue pour les actionnaires d’OpenAI. La start-up d’intelligence artificielle à l’origine de ChatGPT discute avec des investisseurs d’une éventuelle vente d’actions existantes à une valeur bien plus élevée qu’il y a quelques mois, a révélé le Wall Street Journal.

L’opération proposée pourrait valoriser OpenAI, dans laquelle Microsoft a investi 10 milliards, entre 80 et 90 milliards de dollars. L’entreprise californienne deviendrait ainsi l’une des start-up les mieux valorisées au monde, alors que l’enthousiasme pour le potentiel de l’IA générative est à son comble et a soutenu les cours de toutes les entreprises susceptibles de profiter de cette révolution technologique, telles que le fabricant de cartes graphiques Nvidia. ChatGPT, un robot capable de générer des réponses semblables à celles d’un humain en fonction des demandes de l’utilisateur, a contribué à l’explosion de la popularité de l’IA.

Concurrence accrue

Basée à San Francisco et fondée en 2015, OpenAI verrait alors sa valeur tripler en quelques mois si cette nouvelle transaction aboutit. Au début de l’année, l’entreprise californienne s’était valorisée près de 30 milliards de dollars.

Si elle atteint 90 milliards, la transaction marquera les esprits à plus d’un titre. L’opération évoquée par le WSJ consiste simplement en une vente d’actions existantes sur le marché secondaire, pour permettre aux salariés de monétiser leurs parts, et non en une augmentation de capital, ce qui est plus difficile à vendre à de nouveaux investisseurs. Ensuite, car les multiples de prix donnent le tournis. OpenAI, qui a perdu 500 millions de dollars en 2022, tablerait selon le quotidien américain sur un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars cette année et de «plusieurs milliards» en 2024.

La société fait en outre face à la concurrence d’autre start-up et de mastodontes comme Google et Meta. Amazon a quant à lui annoncé le 25 septembre qu’il investirait jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic, autre jeune pousse américaine, fondée par des anciens d’OpenAI, et qui développe un concurrent à ChatGPT. Un accord financier doublé d’un partenariat industriel.

(avec Reuters)