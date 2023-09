L’assurance-vie accuse le coup après un été en demi-teinte

L’été 2023 n’aura pas dérogé à la règle. Période traditionnellement moins propice à l’épargne comme l’a rappelé Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs lors de la présentation des chiffres de l’assurance vie pour le mois d’août, cette dernière a effectivement enregistré une nouvelle décollecte nette de 1,7 milliard d’euros. Avec pour les fonds en euros une décollecte de 2,5 milliards d’euros, tandis que celles sur les unités de compte (UC) demeure positive à 800 millions d’euros.

Au mois d’août, les cotisations se sont établies à 8,3 milliards d’euros, soit une baisse de 4 % par rapport à août 2022. Les flux enregistrés sur le fonds en euros sont restés stables, alors que les supports en UC ont affiché une baisse de 400 millions d’euros sur le mois. En ce qui concerne les prestations versées, elles augmentent de 7% sur un an, pour s’établir à 10 milliards d’euros. Elles progressent principalement sur les supports en UC (+0,6 milliard d’euros) tandis qu’elles demeurent inchangées en euros.

Le mois précèdent la rentrée a pour autant permis à l’assurance-vie de dépasser le seuil des 100 milliards d’euros de cotisations depuis le début de l’année 2023. Elles affichent une hausse de 4,7 milliards d’euros, soit 5% par rapport à la même période en 2022. Elles s’élèvent désormais à 102,4 milliards d’euros. La dynamique est identique en ce qui concerne les prestations versées aux épargnants. Elles sont en hausse 17% sur un an. Ainsi, depuis le début de l’année, elles s’élèvent à 100,7 milliards d’euros. «La progression concerne à la fois les supports en euros (+10,9 milliards d’euros) et les supports en UC (+4,0 milliards d’euros)», précise France Assureurs dans un communiqué.

Enfin, l’encours de l’assurance-vie affiche une croissance de 4,2% sur un an, pour s’établir à 1.907 milliards d’euros fin août.



Le plan d’épargne retraite ne flanche pas

Concernant le plan d’épargne retraite (PER), son succès - été comme hiver - ne faiblit pas. Sur le mois d’août, les cotisations se sont établies à 682 millions d’euros, en hausse de 27% sur un an. Sur cette période, la fédération a recensé 46.100 nouveaux assurés. Dans le même temps, 8.200 épargnants ont transféré 310 millions d’euros d’anciens contrats d’assurance retraite vers un nouveau PER.

Au total, depuis le début de l’année, la collecte nette des PER s’établit à 3,8 milliards d’euros. Les cotisations versées sur ce type de support s’élèvent à 5,4 milliards d’euros pour 545 700 nouveaux assurés, soit des hausses respectives de 23% et 19% par rapport à la même période en 2022. Fin août, 5,2 millions d’assurés détenaient un PER pour un encours de 68,5 milliards d’euros.