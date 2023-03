Confiance. Bel a dévoilé le lancement d’un second Schuldschein, après celui de 2013. Ce placement privé de droit allemand s’inscrit dans le modèle de développement du groupe visant à conjuguer performances financière et extra-financière : le financement est lié, pour les maturités de plus de 3 ans, à trois objectifs : réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement de diagnostics carbone et plans d’action auprès des producteurs de lait, contribution à une alimentation plus saine sur ses marques cœur à destination des enfants et des familles. Le montant du Schuldschein multidevise s’élève à 315 millions d’euros : 195 millions en euros, 120 millions en dollars, avec des tranches de 3 à 12 ans. Bel se prévaut d’une large sursouscription (taille initiale envisagée de 200 millions) et de conditions financières attractives. L’opération a été arrangée par Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC Trinkaus et la Société Générale.