Marché monétaire

Deutsche Bank a accepté de verser 220 millions de dollars (186,3 millions d’euros) pour mettre fin à des poursuites aux Etats-Unis pour escroquerie aux dépens de pouvoirs publics et d’organisations à but non lucratif via la manipulation du Libor et d’autres taux de référence. L’accord entre la banque allemande et 44 Etats américains et Washington a été annoncé hier par l’Attorney General de New York, Eric Schneiderman. Deutsche Bank est le deuxième établissement à conclure un accord de ce type aux Etats-Unis après la britannique Barclays, qui a accepté en août 2016 de débourser 100 millions de dollars. « Cet accord met fin à la dernière enquête réglementaire en cours concernant la banque en relation avec le Libor », a déclaré dans un communiqué Troy Gravitt, un porte-parole de Deutsche Bank.