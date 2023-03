Le groupe immobilier Redman vient de réaliser une levée de fonds de plus de 30 millions d’euros (fonds propres et dette), auprès du groupe de private equity Omnes. Ce dernier devient actionnaire minoritaire du groupe. Par l’intermédiaire de CEP2, son fonds dédié à la Ville Durable, Omnes apportera une prise de participation minoritaire au capital et la constituera un fonds de développement. Ces moyens permettront d’accélérer la croissance de Redman sur ses activités de promotion immobilière bas carbone, précise le communiqué. Redman et Omnes s’inscrivent dans une trajectoire inférieure à 2° et dans l’objectif des Accords de Paris,. Unique promoteur français labellisé BCorp, Redman franchira les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et pourra, grâce à cette levée de fonds, dépasser les 200 millions d’euros dans les trois prochaines années. Cette opération lui permettra d’intensifier son déploiement sur l’ensemble du territoire français.