Le groupe Amundi a publié cette semaine son document de référence universel au titre de l’année 2021, ainsi que l’ordre du jour de son assemblée générale à laquelle les actionnaires sont conviés pour le 18 mai prochain. Ils auront notamment à valider les éléments de rémunération des différents dirigeants. Comme le groupe l’avait annoncé l’an dernier, Valérie Baudson, qui a pris ses fonctions de directrice générale en mai dernier en remplacement d’Yves Perrier devenu président, percevra un salaire fixe de 800.000 euros. Sa part variable pourra elle potentiellement atteindre jusqu'à 1,36 million d’euros, soit un total de 2,16 millions d’euros. La part variable est à la fois en partie différée et conditionnée à certains éléments. Ceux-ci ayant été tous atteints, elle percevra ce montant, corrigé cependant au prorata temporis. Le document précise ainsi que Valérie Baudson ayant été nommée directrice générale à compter du 11 mai 2021, prorata temporis, sa rémunération fixe pour cette fonction l’an dernier est de 517.460 euros et sa rémunération variable de 879.683 euros. La rémunération variable est à hauteur de 20% non différée et perçue en numéraire; 20% est décalé d’un an et indexé; et enfin 60% est différé sur cinq ans, sous condition de présence et de performance, et versé sous forme d’actions Amundi et en numéraire. Sur le montant variable, 70% répondent à des critères économiques (PNB, coefficient d’exploitation résultat net, collecte nette, etc) et 30% à des critères non économiques. Parmi ces derniers: la «qualité de la prise de poste de DG d’Amundi, la mise en oeuvre de la politique ESG, et la féminisation des instances dirigeantes». Le nouveau directeur général délégué, Nicolas Calcoen, a un salaire fixe pour cette fonction de 420.000 euros et une rémunération variable pouvant atteindre jusqu'à 714.000 euros, soit 170% de sa rémunération fixe. Yves Perrier, pour sa part, perçoit 350.000 euros de salaire fixe en tant que président contre 1 million d’euros lorsqu’il était directeur général (inchangé depuis 2018). Il n’a pas de part variable prévue alors qu’elle pouvait potentiellement atteindre 2 millions auparavant. Amundi note que «la rémunération totale de Valérie Baudson, comme celle d’Yves Perrier avant elle, se positionne en dessous du 1er quartile d’un panel de plus de 20 gestionnaires d’actifs internationaux dont les actifs sous gestion sont en moyenne de mille milliards de dollars». Concernant l’ensemble des salariés, l’enveloppe globale de rémunération variable est validée par le conseil d’administration après examen par le comité des rémunérations et est déterminée sur la base d’un pourcentage du résultat brut d’exploitation avant rémunération variable. Il est précisé dans le document que «le plan d’attribution d’actions de performance (dit LTI) vise à motiver certains cadres pour l’atteinte des objectifs commerciaux, financiers et de mise en œuvre de la trajectoire ESG d’Amundi communiqués au marché". Amundi indique aussi qu'à partir de 2022, «conformément à l’engagement numéro 8 du Plan Ambition 2025, Amundi intégrera progressivement les objectifs ESG dans l'évaluation de performance des commerciaux et des gérants de portefeuille, afin que la détermination de leur rémunération variable intègre cette dimension.»