L’IA : un nouvel état d’esprit pour les DAF ?

Avec l’introduction des agents d’IA, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de transformation financière : la finance pilotée par l’IA. Elle ne concerne pas seulement l’amélioration des processus, mais elle représente un nouvel état d’esprit pour les DAF. Les agents d’IA qui utilisent vos données peuvent obtenir des résultats au-delà de ce que vos capacités actuelles peuvent fournir, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’efficacité opérationnelle et les résultats commerciaux.

Cette évolution remplace les processus traditionnels et fournit des résultats à forte valeur ajoutée basés sur les données dans une solution intégrée et cohérente : une plateforme ERP véritablement native SaaS (Software as a Service).

Les agents d’IA intégrés travaillent ensemble pour effectuer des tâches telles que le traitement de volumes élevés de données, l’exécution d’analyses et de prédictions en temps réel, ou la synthèse et la présentation d’informations, remodelant profondément la façon dont la finance est exécutée. La finance est désormais dynamique, en temps réel et continue. L’IA appliquée à la finance permet d’automatiser les opérations, les analyses prédictives et les actions collaboratives sans intervention humaine avec, à la clé, une efficacité et une compréhension inégalées de l’activité.

Un changement de paradigme

Les agents d’IA combinent l’IA traditionnelle et générative pour offrir des fonctionnalités multidimensionnelles qui peuvent exécuter des processus de bout en bout avec peu d’intervention humaine. Ces agents font plus que les logiciels d’IA à point unique, car ils remplacent de grandes portions de workflows traditionnels à forte intensité de main-d'œuvre et introduisent de nouvelles fonctionnalités.

Grâce à leur développement par les principaux éditeurs de logiciels métiers de type ERP, ces agents d’IA réinventent le travail opérationnel de la finance aujourd’hui. Combinés et utilisés simultanément, les agents d’IA peuvent en effet permettre aux équipes des DAF d’atteindre des niveaux de productivité et d’efficacité plus élevés que jamais, en utilisant des informations, des prévisions et des recommandations basées sur l’IA en temps réel. Les agents d’IA intégrés peuvent devenir l'épine dorsale de la finance et continueront d'évoluer, introduisant de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles automatisations sur une base régulière. L'époque des transformations financières itératives à l’aide de solutions ponctuelles et de logiciels non modulaires semble bien en voie d’être révolue.

Productivité

La base commence avec un agent d’E/S de documents, qui automatise l’assimilation des données et la création de documents pour la facturation, la comptabilité et la tenue des enregistrements. Cela inclut de nombreux traitements, tels que la répartition des justificatifs de frais, le traitement des factures fournisseurs, les rapprochements bancaires et la création d'écritures comptables. Le composant d’IA générative permet à l’agent de traiter les données de différents formats et langues afin qu’il puisse gérer les réalités quotidiennes, comme un nouveau partenaire commercial envoyant une commande dans un format entièrement différent. L’agent s’améliore continuellement, ce qui augmente la précision et la qualité des données grâce à l’automatisation avec peu ou pas de configuration supplémentaire nécessaire. Cette capacité de niveau supérieur peut être appliquée pour améliorer l’exhaustivité, la précision et la rapidité des données.

Les équipes finance peuvent ainsi acquérir une nouvelle perspective à partir d’un jeu de données plus large. Les équipes finance présentent ensuite leurs connaissances et leur expertise pour obtenir les meilleures recommandations et actions, et aider à améliorer en permanence les agents et les données d’IA pour obtenir les résultats les plus fiables et de la plus haute qualité. Il est important de noter que les DAF n’ont pas besoin de data scientists pour utiliser efficacement ces outils. À nos yeux, une combinaison avec une plateforme SaaS qui fournit des données opportunes et spécifiques à l’entreprise offrira en permanence de nouvelles opportunités pour les équipes finance.

Une puissante collaboration

Le rôle des équipes finance est appelé à considérablement évoluer à l’heure de l’IA. Il convient de noter que les agents d’IA, tout en étant capables d’automatiser de nombreux processus, augmenteront, mais ne remplaceront jamais les professionnels de la finance expérimentés. L’expertise humaine sera toujours essentielle pour superviser les résultats de l’IA et les orienter vers des résultats optimaux.

L’IA utilise et traite un large éventail de données comme jamais cela avait été possible auparavant, en analysant et en présentant des informations et des tendances afin que les équipes finance puissent appliquer leur jugement professionnel, leur vision stratégique et leurs capacités de prise de décision. La création de centres d’excellence pour les agents d’IA deviendra une «best practice», permettant aux collaborateurs et à l’IA de travailler ensemble de manière transparente.

La gestion du changement devra devenir une compétence centrale, dans la mesure où les équipes finance adoptent un cadre pour des mises à jour en continu des processus, des données et de la technologie.

L’avenir de la finance est clair. Il est temps d’adopter la finance pilotée par l’IA.

