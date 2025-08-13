L’IA : un nouvel état d’esprit pour les DAF ?
Avec l’introduction des agents d’IA, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de transformation financière : la finance pilotée par l’IA. Elle ne concerne pas seulement l’amélioration des processus, mais elle représente un nouvel état d’esprit pour les DAF. Les agents d’IA qui utilisent vos données peuvent obtenir des résultats au-delà de ce que vos capacités actuelles peuvent fournir, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’efficacité opérationnelle et les résultats commerciaux.
Cette évolution remplace les processus traditionnels et fournit des résultats à forte valeur ajoutée basés sur les données dans une solution intégrée et cohérente : une plateforme ERP véritablement native SaaS (Software as a Service).
Les agents d’IA intégrés travaillent ensemble pour effectuer des tâches telles que le traitement de volumes élevés de données, l’exécution d’analyses et de prédictions en temps réel, ou la synthèse et la présentation d’informations, remodelant profondément la façon dont la finance est exécutée. La finance est désormais dynamique, en temps réel et continue. L’IA appliquée à la finance permet d’automatiser les opérations, les analyses prédictives et les actions collaboratives sans intervention humaine avec, à la clé, une efficacité et une compréhension inégalées de l’activité.
Un changement de paradigme
Les agents d’IA combinent l’IA traditionnelle et générative pour offrir des fonctionnalités multidimensionnelles qui peuvent exécuter des processus de bout en bout avec peu d’intervention humaine. Ces agents font plus que les logiciels d’IA à point unique, car ils remplacent de grandes portions de workflows traditionnels à forte intensité de main-d'œuvre et introduisent de nouvelles fonctionnalités.
Grâce à leur développement par les principaux éditeurs de logiciels métiers de type ERP, ces agents d’IA réinventent le travail opérationnel de la finance aujourd’hui. Combinés et utilisés simultanément, les agents d’IA peuvent en effet permettre aux équipes des DAF d’atteindre des niveaux de productivité et d’efficacité plus élevés que jamais, en utilisant des informations, des prévisions et des recommandations basées sur l’IA en temps réel. Les agents d’IA intégrés peuvent devenir l'épine dorsale de la finance et continueront d'évoluer, introduisant de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles automatisations sur une base régulière. L'époque des transformations financières itératives à l’aide de solutions ponctuelles et de logiciels non modulaires semble bien en voie d’être révolue.
Productivité
La base commence avec un agent d’E/S de documents, qui automatise l’assimilation des données et la création de documents pour la facturation, la comptabilité et la tenue des enregistrements. Cela inclut de nombreux traitements, tels que la répartition des justificatifs de frais, le traitement des factures fournisseurs, les rapprochements bancaires et la création d'écritures comptables. Le composant d’IA générative permet à l’agent de traiter les données de différents formats et langues afin qu’il puisse gérer les réalités quotidiennes, comme un nouveau partenaire commercial envoyant une commande dans un format entièrement différent. L’agent s’améliore continuellement, ce qui augmente la précision et la qualité des données grâce à l’automatisation avec peu ou pas de configuration supplémentaire nécessaire. Cette capacité de niveau supérieur peut être appliquée pour améliorer l’exhaustivité, la précision et la rapidité des données.
Les équipes finance peuvent ainsi acquérir une nouvelle perspective à partir d’un jeu de données plus large. Les équipes finance présentent ensuite leurs connaissances et leur expertise pour obtenir les meilleures recommandations et actions, et aider à améliorer en permanence les agents et les données d’IA pour obtenir les résultats les plus fiables et de la plus haute qualité. Il est important de noter que les DAF n’ont pas besoin de data scientists pour utiliser efficacement ces outils. À nos yeux, une combinaison avec une plateforme SaaS qui fournit des données opportunes et spécifiques à l’entreprise offrira en permanence de nouvelles opportunités pour les équipes finance.
Une puissante collaboration
Le rôle des équipes finance est appelé à considérablement évoluer à l’heure de l’IA. Il convient de noter que les agents d’IA, tout en étant capables d’automatiser de nombreux processus, augmenteront, mais ne remplaceront jamais les professionnels de la finance expérimentés. L’expertise humaine sera toujours essentielle pour superviser les résultats de l’IA et les orienter vers des résultats optimaux.
L’IA utilise et traite un large éventail de données comme jamais cela avait été possible auparavant, en analysant et en présentant des informations et des tendances afin que les équipes finance puissent appliquer leur jugement professionnel, leur vision stratégique et leurs capacités de prise de décision. La création de centres d’excellence pour les agents d’IA deviendra une «best practice», permettant aux collaborateurs et à l’IA de travailler ensemble de manière transparente.
La gestion du changement devra devenir une compétence centrale, dans la mesure où les équipes finance adoptent un cadre pour des mises à jour en continu des processus, des données et de la technologie.
L’avenir de la finance est clair. Il est temps d’adopter la finance pilotée par l’IA.
Plus d'articles du même thème
-
Rizlum, start-up spécialiste de l’IA agentique, accueille Guillaume SarkozyL'ancien grand patron devient vice-président et administrateur de cette entreprise innovante qui a développé un catalogue d’agents IA pour l’assurance. Son objectif : convaincre les acteurs traditionnels d’embrasser l’innovation pour le bénéfice des humains, clients et collaborateurs.
-
Les services de location de serveurs, nouvelle manne dans la jeune industrie de l’IAOracle entre dans la cour des grands en s'imposant comme un fournisseur clé de capacités de calcul d'IA, en concurrence avec les leaders du cloud que sont Amazon, Microsoft et Google. Dans une exubérance irrationnelle propre à l’intelligence artificielle, les laboratoires d’IA et les hyperscalers multiplient les contrats de longue durée pour sécuriser leur capacité future de stockage sur des serveurs.
-
BlackLine propose une IA au service des directions financièresL’éditeur lance Verity, suite de solutions intégrant de l'IA agentique qui s’appuie sur la plateforme Studio360.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
BNP Paribas AM se dote d’une gamme complète d’ETF actifs
- La finance est à la recherche de profils toujours plus techniques
- Les secteurs qui résistent aux droits de douane restent rares
- Le DAF de transition doit être orienté «gestion du cash»
- Les mauvais payeurs ont toujours plus à craindre de la DGCCRF
- Les risques géopolitiques s’enracinent dans l’esprit des CFO français
Contenu de nos partenaires
-
PATRIMOINE
Le sujet de l’impôt sur l’héritage à nouveau sur la tableL’étude « La Roue de la fortune » que vient de publier la Fondation Jean-Jaurès compile les données sur la manière dont les patrimoines se construisent et se transmettent en France en dénonçant les inégalités. Au moment où la France s’apprête à connaître la plus importante transmission de richesses de son histoire : plus de 9 000 milliards d’euros devraient changer de mains au cours des quinze prochaines années
-
États-Unis : les salariés Sud-Coréens de Hyundai-LG arrêtés sont attendus dans leur paysSéoul - Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d’une usine de batteries par la police américaine de l’immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d’entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. L’arrestation le 4 septembre de 475 personnes, essentiellement des Sud-Coréens, travaillant sur un projet du groupe Hyundai-LG dans l’Etat américain de Géorgie (est) a provoqué des tensions entre Washington et Séoul, de proches alliés aux relations commerciales étroites. Après plusieurs jours de tractations, un Boeing 747 de Korean Air a décollé jeudi matin d’Atlanta avec 316 Sud-Coréens et 14 salariés originaires d’autres pays à bord. Il doit atterrir dans l’après-midi à Séoul. «Tout s’est bien passé à Atlanta», a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères à l’AFP, «l’avion est parti comme prévu avec le bon nombre de passagers». Le raid de la police de l’immigration (ICE) constituait l’opération la plus importante jamais réalisée sur un seul site dans le cadre de la campagne d’expulsion d’immigrés orchestrée par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Les salariés arrêtés ne disposaient probablement pas d’un visa les autorisant à effectuer des travaux de construction, ont relevé des experts. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s’est néanmoins dit «perplexe» jeudi sur ces arrestations. Il les a expliquées par des «différences culturelles», expliquant qu’en Corée du Sud, les infractions mineures semblables touchant des ressortissants américains ne sont pas considérées comme «un problème sérieux». Cette affaire pourrait avoir un «impact significatif sur les décisions d’investissement futures, en particulier lors de l'évaluation de la faisabilité d’opérations directes aux Etats-Unis», a-t-il prévenu. Main d’oeuvre qualifiée L’opération anti-immigration, au cours de laquelle les employés sud-coréens ont été enchaînés et menottés, a provoqué la stupéfaction dans la quatrième économie d’Asie. La Corée du Sud est un allié clé de Washington pour la sécurité dans le Pacifique qui a promis récemment d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis pour éviter des droits de douane américains très élevés sur ses exportations. La confédération KCTU réunissant les principaux syndicats sud-coréens a réclamé des excuses de Donald Trump, appelant Séoul à suspendre son plan d’investissements aux Etats-Unis. Le président américain avait finalement renoncé à expulser ces professionnels mais Séoul a décidé de les rapatrier car ils sont «en état de choc», a précisé le chef de la diplomatie Cho Hyun. Ce dernier s’est rendu spécialement à Washington cette semaine pour négocier une sortie de crise, Séoul veillant en particulier à ce que les travailleurs ne subissent aucune répercussion s’ils souhaitaient retourner aux États-Unis. Ces arrestations mettent en évidence les contradictions de l’administration Trump, qui «fait venir des usines de production à grande échelle tout en négligeant de former les travailleurs locaux», estime Kim Dae-jong, professeur de commerce à l’université de Sejong. Le président sud-coréen a expliqué que, pour les entreprises de son pays, les techniciens qualifiés étaient «essentiels» lors de l’installation des infrastructures, des équipements et des usines. «La main-d’oeuvre nécessaire n’existe tout simplement pas localement aux Etats-Unis,» a-t-il souligné. Selon des sources industrielles interrogées par l’AFP, il est courant de contourner les règles en matière de visas afin de faire venir cette main-d'œuvre et éviter les retards dans les projets. La construction de l’usine ciblée par le raid est, elle, désormais retardée de quelques mois, a indiqué Jose Munoz, le PDG de Hyundai. «Nous devons chercher des personnes pour reprendre ces postes. Pour la plupart, elles ne sont pas aux Etats-Unis», a-t-il justifié. L’entreprise LG Energy Solution, dont 47 employés ont été arrêtés aux côtés de 250 personnes travaillant pour un sous-traitant, a de son côté promis d’apporter son soutien aux employés rapatriés, dans un dans un communiqué à l’AFP. Claire LEE © Agence France-Presse
-
État palestinien : l'ONU se penche sur la "déclaration de New York", écartant le HamasNations unies - L’Assemblée générale de l’ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Alors qu’Israël fustige depuis près de deux ans l’incapacité de l’Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte préparé par la France et l’Arabie saoudite est clair. «Nous condamnons les attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre des civils» et «le Hamas doit libérer tous les otages» détenus à Gaza, dit-il. Mais la déclaration, qui avait déjà été co-signée en juillet par 17 Etats, dont plusieurs pays arabes, lors de la première partie d’une conférence de l’ONU sur la solution à deux Etats, va plus loin. «Dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un Etat de Palestine souverain et indépendant.» Ce texte a déjà récemment été endossé par la Ligue arabe, une décision saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comme «une étape majeure dans l’isolement international et régional du Hamas». «Nous espérons le voir adopté à une très large majorité par l’Assemblée» vendredi, a commenté une source de la présidence française, qui voit cette déclaration comme le socle du sommet que Paris et Ryad co-présideront le 22 septembre à l’ONU à New York, où le président Emmanuel Macron a promis de reconnaître l’Etat palestinien. «Bouclier» contre les critiques «Le fait que l’Assemblée générale soutienne enfin un texte qui condamne le Hamas directement est important», même si les Israéliens diront que «c’est bien trop peu et bien trop tard», a souligné Richard Gowan, de l’International Crisis Group. Grâce à ce texte, les pays qui soutiennent les Palestiniens pourront «rejeter les accusations israéliennes selon lesquelles ils cautionnent implicitement le Hamas», a-t-il déclaré à l’AFP. Et cela «offre un bouclier contre les critiques d’Israël» à ceux qui s’apprêtent à reconnaître l’Etat palestinien». A la suite du président Macron, plusieurs pays ont annoncé qu’ils reconnaîtraient l’Etat palestinien lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre le 22 septembre. Ce processus est vu comme un moyen supplémentaire de faire pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. La «déclaration de New York» soumise à l’Assemblée vendredi plaide d’ailleurs aussi pour la «fin de la guerre à Gaza» et un «règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien reposant sur une mise en oeuvre véritable de la solution à deux Etats». Une position habituelle de l’Assemblée. Dans la perspective d’un futur cessez-le-feu, elle évoque également le déploiement d’une «mission internationale temporaire de stabilisation» à Gaza, sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, pour protéger la population, soutenir le renforcement des capacités de l’Etat palestinien et apporter des «garanties de sécurité à la Palestine et à Israël». Environ trois-quarts de 193 Etats membres de l’ONU reconnaissent l’Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988. Mais après près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza ravagée, l’extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d’annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d’un Etat palestinien soit physiquement impossible gagne du terrain. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyhu, a lui été très clair: «Il n’y aura pas d’Etat palestinien», a-t-il affirmé jeudi. Et son allié américain avait déjà annoncé que le président palestinien, Mahmoud Abbas, ne serait pas autorisé à venir à New York. Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS © Agence France-Presse