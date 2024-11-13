L’Agefi et ID L’Info Durable, lancent le Think Tank « 2030, Investir Demain », dont l’ambition est de nourrir les débats et de fédérer les acteurs financiers autour des grands enjeux de la finance durable.

Cette initiative de place se veut un espace de réflexion, mais aussi d’action, pour répondre à l’urgence des défis environnementaux et sociaux qui se posent à l’échelle mondiale.

Si les initiatives sont aujourd’hui nombreuses, leur déploiement et leur adoption à grande échelle restent cependant des enjeux majeurs. L’atteinte des objectifs de développement durable fixés à court et moyen termes impose pourtant une accélération des efforts, qui passe notamment par un renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème. C’est précisément dans ce contexte qu’a vu le jour le Think Tank " 2030, Investir Demain «

Pour plus d’information sur cette initiative consultez notre page Linked-in et notre site dédié