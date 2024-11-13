2030 Investir demain
L’Agefi et ID L’Info Durable, lancent le Think Tank « 2030, Investir Demain », dont l’ambition est de nourrir les débats et de fédérer les acteurs financiers autour des grands enjeux de la finance durable.
Cette initiative de place se veut un espace de réflexion, mais aussi d’action, pour répondre à l’urgence des défis environnementaux et sociaux qui se posent à l’échelle mondiale.
Si les initiatives sont aujourd’hui nombreuses, leur déploiement et leur adoption à grande échelle restent cependant des enjeux majeurs. L’atteinte des objectifs de développement durable fixés à court et moyen termes impose pourtant une accélération des efforts, qui passe notamment par un renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème. C’est précisément dans ce contexte qu’a vu le jour le Think Tank " 2030, Investir Demain «
Pour plus d’information sur cette initiative consultez notre page Linked-in et notre site dédié
Relocalisation : quels enjeux pour les investisseurs responsables ?
Infrastructures énergétiques : un investisseur doit savoir identifier les pionniers
Déforestation : investisseur et entreprise sur le front
Développement durable et enjeux ESG : “La finance a son rôle à jouer”
«2030 Investir demain» : Faut-il regarder vers la Chine ?
Mobilité verte : quand la transition redessine l’espace urbain
Restauration de la biodiversité : comment mesurer le retour écologique ?
Accompagner la relocalisation : entre engagement environnemental et stratégie économique
Acheter local ? Les consommateurs sont avant tout sensibles au prix
Le Made In France est rarement un moteur d’achat pour le consommateur.