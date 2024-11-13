  
2030 Investir demain

Publié le
2030 Investir demain

L’Agefi et ID L’Info Durable, lancent le Think Tank « 2030, Investir Demain », dont l’ambition est de nourrir les débats et de fédérer les acteurs financiers autour des grands enjeux de la finance durable.

Cette initiative de place se veut un espace de réflexion, mais aussi d’action, pour répondre à l’urgence des défis environnementaux et sociaux qui se posent à l’échelle mondiale.

Si les initiatives sont aujourd’hui nombreuses, leur déploiement et leur adoption à grande échelle restent cependant des enjeux majeurs. L’atteinte des objectifs de développement durable fixés à court et moyen termes impose pourtant une accélération des efforts, qui passe notamment par un renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème. C’est précisément dans ce contexte qu’a vu le jour le Think Tank " 2030, Investir Demain «

22/09/2025
PARTENARIAT

Intégrer la biodiversité dans les pratiques d’investissement durable : enjeux et perspectives

Quels défis pour intégrer la biodiversité aux investissements ? C’est à cette question que répondent Elouan Heurard, Analyste ESG Biodiversité chez Candriam, et Matthieu Delabie, Coordonnateur Biodiversité Finance et Instruments Économiques à l’Office Français de la Biodiversité et Président du TC ISO 331 en charge de la biodiversité, dans cet épisode du “Podcast 2030 - Investir Demain”.
16/09/2025
16/09/2025
PARTENARIAT

Infrastructures énergétiques : un investisseur doit savoir identifier les pionniers

Quel rôle peuvent jouer les investisseurs dans l’accompagnement des acteurs de terrain vers des solutions énergétiques innovantes ? C’est à cette question que répondent Shirley Chojnacki, directrice d’investissement infrastructure énergétique chez Edmond de Rothschild Asset Management, et Michael Coudyser, directeur général de Corsica Sole, dans cet épisode du “Podcast 2030 - Investir Demain”.

31/07/2025
31/07/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Mobilité verte : quand la transition redessine l’espace urbain

Dans le cadre du Think Tank “2030, Investir Demain”, le groupe de travail « Urbanisation – Un plan Marshall pour la ville du futur : vers un modèle urbain à faible émission de carbone », co-piloté par Edmond de Rothschild Asset Management, s’est réuni le 1er juillet pour un dernier atelier consacré aux transformations urbaines apportées par la mobilité verte, aux opportunités qu’elle offre ainsi qu'aux freins encore présents.
24/07/2025
24/07/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Restauration de la biodiversité : comment mesurer le retour écologique ?

La restauration écologique est un levier essentiel face à l’érosion de la biodiversité, mais son intégration dans les stratégies des entreprises reste limitée. Lors du quatrième atelier du groupe de travail consacré à la biodiversité, co-piloté par Candriam, les échanges ont porté notamment sur la notion de dette biodiversité, les référentiels de mesure et les conditions de réussite des projets de restauration.

09/07/2025
09/07/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Acheter local ? Les consommateurs sont avant tout sensibles au prix

Les consommateurs déclarent être sensibles à l’argument « Made in France ». En pratique, c’est celui du prix qui reste primordial. Un thème abordé lors du troisième atelier du groupe de travail « Social » ((Re)localisation juste : un enjeu de compétitivité et de durabilité) au sein du Think Tank « 2030, Investir demain ».
Le Made In France est rarement un moteur d’achat pour le consommateur.
13/11/2024
2030 Investir demain Agefi
13/11/2024
2030 Investir demain

« 2030, Investir Demain » répondre à l’urgence des défis environnementaux et sociaux

Les médias « L’Agefi » et ID, l’Info Durable, lancent le Think Tank « 2030, Investir Demain », dont l’ambition est de nourrir les débats et de fédérer les acteurs financiers autour des grands enjeux de la finance durable. Cette initiative se veut un espace de réflexion, mais aussi d’action, pour répondre à l’urgence des défis environnementaux et sociaux qui se posent à l’échelle mondiale.
26/05/2025
26/05/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Finance et biodiversité : l’exercice des scénarios à l’épreuve du réel

Dans le cadre du Think Tank "2030 Investir demain", le groupe de travail cofondé par Candriam en partenariat avec les médias ID L’info durable et L’AGEFI, s’intéresse à « la mise en place d’une analyse granulaire et globale qui intègre les enjeux liés à la localisation des activités ». Dans ce contexte, Alix Chosson, analyste ESG spécialisée en Climat & Environnement et Elouan Heurard, analyste ESG spécialisé en Biodiversité chez Candriam se penchent sur le sujet clé des scénarios dans cette tribune.

14/04/2025
14/04/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Gaz de mine : à Béthune, un projet innovant alliant transition énergétique et impact social

Dans le cadre d’un nouvel atelier du groupe de travail « Urbanisation – Un plan Marshall pour la ville du futur : vers un modèle urbain à faible émission de carbone », et co-piloté par Edmond de Rothschild Asset Management, Julien Moulin, président de Française de l’Énergie, est revenu en détail sur un projet exemplaire de récupération et de valorisation du gaz de mine à Béthune (Pas-de-Calais). L’occasion de décrypter les enjeux techniques, réglementaires, climatiques et sociaux d'une telle démarche.

14/04/2025
14/04/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Réglementation ESG : de la contrainte au levier de transformation stratégique

Si la directive CSRD s’est imposée à nombre d’entreprises comme une contrainte, elle peut aussi jouer un rôle de révélateur – voire d’accélérateur – de transformations stratégiques. À condition de dépasser la simple logique de conformité pour en faire un levier de résilience, de différenciation et de gouvernance, comme l'ont souligné les participants du groupe de travail « Réglementation – La gouvernance ESG comme levier de transformation pour les entreprises », co-piloté par osapiens en partenariat avec ID - L’Info Durable et L’Agefi.



24/03/2025
24/03/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Régénération urbaine : à Villeurbanne, un modèle de reconversion de friche industrielle

Dans le cadre du deuxième atelier du groupe de travail « Urbanisation - Un plan Marshall pour la ville du futur : vers un modèle urbain à faible émission de carbone », co-piloté par Edmond de Rothschild Asset Management, des experts se sont réunis le 12 février pour échanger notamment sur les opportunités, les enjeux et les freins liés à la régénération urbaine d’anciennes friches industrielles.
24/03/2025
24/03/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Mise en conformité ESG : une opportunité pour transformer les modèles d’affaires

Le 29 janvier, le premier atelier du groupe de travail « La gouvernance ESG comme levier de transformation pour les entreprises », co-piloté par osapiens en partenariat avec ID, l’Info Durable et L’Agefi, a réuni plusieurs experts pour explorer un enjeu clé : comment dépasser la contrainte réglementaire pour faire de l’ESG un véritable moteur de transformation des entreprises.
24/03/2025
24/03/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Comment vendre des produits ESG à ses clients ?

Les enjeux climatiques occupent désormais une place centrale dans les stratégies financières. Pourtant, orienter l’épargne vers des produits ESG, et plus particulièrement vers des fonds Climat, reste un défi. Entre formation des conseillers, sensibilisation des clients et construction d’outils adaptés, les établissements financiers peinent à trouver des solutions efficaces.
13/02/2025
13/02/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

(Re)localisation juste : la formation et les compétences au cœur des enjeux

Le groupe de travail « (Re)localisation juste : un enjeu de compétitivité et de durabilité », co-piloté par Sycomore AM, s’est réuni le 28 janvier pour son deuxième atelier afin d’aborder une question centrale : comment intégrer les enjeux de formation et de compétences dans la relocalisation des activités industrielles ? Après un premier rendez-vous consacré à la définition du thème et à l’identification de freins et d’opportunités liés à la relocalisation, cette nouvelle rencontre s’est concentrée sur le capital humain.
10/02/2025
10/02/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Transformer le parc immobilier dans un contexte de mutations sociétales

2030, Investir Demain - Le 15 janvier 2025, s’est tenu le premier atelier du groupe de travail « Un plan Marshall pour la ville du futur : vers un modèle urbain à faible émission de carbone », co-fondé par Edmond de Rothschild Asset Management avec ID et l'AGEFI. L’occasion pour les participants de discuter, entre autres, des opportunités et des freins liés à la transformation du parc immobilier existant.
10/02/2025
10/02/2025
2030 Investir demain
PARTENARIAT

Biodiversité : Des indicateurs et des outils fiables pour localiser les impacts

Comment évaluer l’impact et la dépendance des actifs financiers envers la biodiversité en tenant compte de leur localisation ? Lors de du deuxième atelier Biodiversité chez Candriam, experts et analystes ont débattu des outils d’analyse, des biais possibles et des bonnes pratiques pour mieux intégrer ces enjeux dans les décisions d’investissement et de gestion des risques.
13/11/2024
Maxine SABATER
13/11/2024
2030 Investir demain
PARTENARIAT

« L’épargne constitue une manne considérable pour financer des projets positifs pour l’environnement et accélérer la transition »

Le 28 octobre 2024, s’est tenu le premier atelier du groupe de travail "Ma trajectoire Climat boostée par mon épargne", dont l’objectif est d’élaborer « des solutions concrètes pour aider les épargnants à aligner leurs choix financiers avec leurs engagements climatiques ». Dans cet échange, Maxine Sabater revient en particulier sur les outils développés par l’ADEME et sur les enjeux et défis méthodologiques liés à l’intégration d’une dimension « argent » dans le calcul de l’empreinte carbone personnelle.
2030 Investir demain
Par EDRAM
Par EDRAM

« Nous souhaitons travailler sur le stock existant, reconstruire la ville sur elle-même »

Entretien avec Pierre Jacquot, Co-CEO d’Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management
.
PARTENARIAT
Par SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

Le thème de la relocalisation s’impose dans le dialogue avec les entreprises

La « (Re)localisation juste » est un enjeu de compétitivité et de durabilité. Dans le cadre du Think Tank « 2030, Investir demain », un groupe de travail dédié à cette thématique a été lancé. Son objectif est d’élaborer un guide d’engagement actionnarial afin de sensibiliser et accompagner les entreprises et les investisseurs. Un premier atelier a réuni les experts de ce groupe de travail.