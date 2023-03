Restructurations

Santander Asset Management, division de gestion d’actifs de la banque espagnole Santander, a procédé à un remaniement de ses effectifs chargés de l’analyse, de construction de portefeuille et des investissements, rapporte le média Funds People. Le gestionnaire hispanique souhaite davantage de collaboration entre ses équipes et s’appuie sur le modèle de l’équipe Global Multi-Asset Solutions (GMAS) qu’il avait mis en place en 2019. Santander AM a ainsi décidé d’intégrer toute la chaîne de l’investissement, de l’analyse à la réalisation des opérations en passant par la construction de portefeuille, en un seul modèle baptisé One Investments avec, à sa tête, José Mazoy, responsable mondial des investissements, explique Funds People. Les différentes équipes de Santander AM seront donc désormais spécialisées par fonction. Selon le nouvel organigramme de Santander AM, révélé par Funds People, l’analyse top down verra donc collaborer l’équipe macro-économique, d’allocation tactique et de recherche d’alpha avec celle des solutions d’investissement quantitatives. Kent Peterson supervisera l’analyse top down et s’appuiera sur Haydn Davi, responsable de la première équipe, ainsi que surRuy Ribero, responsable de l’équipe quantitative. L’analyse bottom-up sera dirigée par Nieves Benito, qui a récemment rejoint Santander AM en tant que responsable de l’équipe d’analyse fondamentale européenne. Concernant la construction de portefeuille et la sélection des actifs, Jacobo Ortega Vich cumulera les fonctions de responsable des investissements en Europe et de responsable de la stratégie en portefeuille et de sa mise en œuvre. Trois équipes sont rattachées à lui. D’abord l’équipe GMAS, dirigée par Cristina Rodriguez Iza, directrice des solutions de portefeuilles. Celle-ci continue par ailleurs de superviser une unité chargée des mandats de gestion institutionnels que l’ex-responsable, Philippe Muñoz, a quitté en juillet. Deuxième équipe rattachée à Jacobo Ortega Vich, celle des investissements directs, menée côté actions par José Antonio Montero de Espinosa et côté obligations par Armando Lopez. L’équipe de trading dirigée par José Cañetesera également rattachée à Jacobo Ortega VIch. Enfin, les fonctions d’Ana Rivero, responsable de l’équipe ESG, seront transversales dans le modèle One Investments de Santander AM.