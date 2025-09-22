  
Patrimoine
Accueil Patrimoine Fonds Roni Michaly : «la souveraineté n'est pas une thématique, plutôt une multithématique»

Roni Michaly : «la souveraineté n’est pas une thématique, plutôt une multithématique»

Après être revenu sur les caractéristiques précises de la gestion thématique, quitte à écarter la souveraineté qui n’est pas un thème selon lui, Roni Michaly, président de Galilée Asset Management a expliqué les raisons du trou d’air qui ont affecté de nombreux thèmes en 2024. Un éclairage qui a permis de citer trois d’entre eux en forme actuellement et trois à éviter.
Jean-François Tardiveau
Rédacteur en chef L'Agefi Patrimoine/Gestion Privée

