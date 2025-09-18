JPM AM va fermer son ETF sur la transition carbone en Chine
JP Morgan Asset Management a annoncé à ses actionnaires la liquidation de l’ETF JPM Carbon Transition China Equity Ucits (JCCT) au regard d’un encours insuffisant. Le véhicule affiche 10 millions de dollars d’actifs sous gestion au 15 septembre et sera fermé le 25 octobre.
Lancé en 2022, le fonds a sans doute accusé les dégâts collatéraux de la désaffection des investisseurs pour l’approche extra-financière. Répliquant l’indice Solactive JP Morgan AM China Carbon Transition, l’OPCVM coté délivre une exposition aux grandes et moyennes entreprises chinoises et cherche à respecter les exigences des indices de référence « transition climatique » de l’Union européenne. « L’indice est conçu dans le but de reproduire la performance des entreprises qui ont été identifiées, (..), comme étant les mieux placées pour bénéficier de la transition vers une économie à faible émission de carbone en gérant efficacement leurs émissions, leurs ressources et les risques liés au climat », indique une communication de Solactive.
