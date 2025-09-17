DWS cote trois ETF de petites capitalisations
Xtrackers élargit considérablement son offre d’ETF de petites capitalisations. Le lancement de trois nouveaux ETF (dont l’un se décline en deux parts) vient compléter l’offre existante. En plus d’un ETF mondial de petites capitalisations largement diversifié (parts Distribution ou Capitalisation), deux stratégies intégrant des critères ESG pour les petites capitalisations mondiales et européennes sont lancées.
Attractifs
L’indice MSCI World Small Cap répliqué comprend environ 4.000 actions de sociétés à faible capitalisation boursière provenant de 23 pays industrialisés. Il couvre ainsi environ 14 % de la capitalisation mondiale en flottant libre – une part significative de l’univers d’actions investissables qui n’est pas incluse dans l’indice classique MSCI World. « Cette année, la diversification du portefeuille est plus importante que jamais, notamment pour les investisseurs institutionnels », déclare Simon Klein, responsable mondial des ventes Xtrackers chez DWS. Avec un TER (Total Expense Ratio) qui s’établit à 0,25 % « il est particulièrement remarquable que notre ETF MSCI World Small Cap soit actuellement le produit Ucits le plus rentable de sa catégorie », conclut Michael Mohr, responsable mondial des produits Xtrackers.
