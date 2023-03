Jean-François Tardiveau

L’économétrie, les calculs d’écart-type, de variance et de covariance ont été assez vite éclairants. La vie de Jean-François ne se ferait pas là. Et comme écrire est sa passion, marqué au fer d’études économiques, c’est dans ce sillon qu’il creusera. Sa mine – de stylo s’entend – glissera d’abord au Figaro Economie, puis au Journal des Finances, Investir, Mieux-Vivre et La Vie Financière. L’antre de L’Agefi s’ouvre alors : NewsManagers, avant L’Actifs en 2016. Avec une coloration «placements» et «fonds d’investissement» marquée, il y parle d’argent et explique comment en gagner. Même si, tout cela est un peu paradoxal, il dépense sans compter en sortant billet après billet…