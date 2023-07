«Les jeunes sont agiles et essaient d’être imaginatifs»

Maud Bodin-Veraldi et Silvestre Tandeau de Marsac, respectivement présidente et vice-président de la CCEF, partenaire historique de l’Agefi Patrimoine dans le cadre des Grands Prix des Jeunes Diplômés, reviennent sur la promotion 2023 et ses aouts.









Jean-François Tardiveau Rédacteur en chef de L'Agefi Patrimoine

A partir du cas pratique concocté et corrigé entre autres experts par Silvestre Tandeau de Marsac, les étudiants des meilleurs masters ont été jugés à l’oral sur leurs compétences à préconiser, expliquer, convaincre les clients dont la problématique était exposé dans l’épreuve écrite. Maud Bodin Veraldi figurait au sein de l’un des jurys ayant interrogé des jeunes talents. Réunir ces deux experts a permis de recueillir leurs premières impressions sur la promotion 2023, et livrer leurs analyses sur ces étudiants qui se destinent à évoluer au vaste univers de la gestion de patrimoine.

