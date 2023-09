AEW Patrimoine met le cap sur le commerce

Diversification est mère de sûreté. AEW Patrimoine l’a bien compris et renforce son activité sur le segment du commerce. La société de gestion immobilière a officialisé la fusion de deux de ses SCPI commerces et conclu l’acquisition de deux parcs d’activités commerciales.

La SCPI Pierre Plus (761 millions d’euros de capitalisation à fin mars) est désormais absorbée par Actipierre Europe (1 milliard d’euros de capitalisation). L’opération avait été votée par les Assemblées générales extraordinaires des deux SCPI du 9 juin dernier. Le marché des souscriptions et des retraits de Pierre Plus avait été suspendu du 31 mars 2023 jusqu’au 30 juin, date effective de l’opération.

AEW Commerces Europe investira en France et en zone euro, dans des commerces de toutes catégories, «en assurant une large diversification», écrit la société de gestion dans un communiqué de presse. Pour l’heure, elle dispose d’un parc de 279 immeubles et 763 locataires, composé essentiellement d’actifs commerce (77% d’exposition pour Pierre Plus et 75% pour Actipierre Europe). Elle intègre aussi des critères ESG et est classée Article 8 selon la règlementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne. La SCPI met en place des plans d’action visant à une réduction de la consommation totale d’énergie des bâtiments existants de plus de 1.000 m2 et une réduction des risques environnementaux, notamment en ce qui concerne l’amiante et la prévention de la pollution des sols. Sa capitalisation totale dépasse 1,76 milliard d’euros.

Il ne s’agit pas de la première fusion de SCPI pour AEW Patrimoine. En septembre 2022,elle avait déjà regroupé Actipierre 1, 2 et 3 au sein d’AEW Paris Commerces.



Cap sur le commerce pour Laffitte Pierre et Fructiregions Europe

AEW Patrimoine a également annoncé l’acquisition de deux parcs d’activités commerciales situés à Madrid et Valence pour le compte de Laffitte Pierre, Fructiregions Europe et Atout Pierre Diversification.

«Nous continuons de voir des opportunités attractives en Espagne, où la croissance économique, plus importante que la moyenne de la zone euro, devrait poursuivre sur une trajectoire ascendante», explique Carsten Czarnetzki, responsable pays pour l’Espagne d’AEW. Cette opération porte le total des actifs sous gestion de la plate-forme d’investissement à 1,1 milliard d’euros.

L’annonce est faite peu de temps après la dévalorisation du prix de part de la SCPI Fructiregions Europe à la fin de l’été. Son prix de souscription est passé de 233 à 210 euros (-9,87%). Concernant sa valeur de retrait, elle s’établit désormais à 189 euros. Mais elle n’est pas seule, puisque Laffitte Pierre a également subi une baisse du prix de sa part de 8,44% en mars. Il est ainsi passé de 450 euros à 412 euros.

Toutes deux avaient souffert de leur forte exposition au marché du bureau (83% pour Fructiregions Europe et 73% pour Laffitte Pierre). Ces deux acquisitions seront l’occasion de diversifier davantage leur patrimoine. Pour rappel, Fructiregions Europe présente une capitalisation de 322 millions d’euros, tandis que Laffitte Pierre affiche une capitalisation à hauteur de 1,22 milliard d’euros.