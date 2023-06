Les produits de taux sauvent in extremis les portefeuilles patrimoniaux

Il va encore falloir attendre pour observer l’effet de la reprise des marchés sur les portefeuilles d’actifs des ménages français. Mais la tendance commence à s’inverser. Après une année 2022 passée en territoire négatif, l’indice patrimonial présenté par l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE) affiche une performance légèrement positive à 0,29% au premier trimestre 2023. Pour rappel, fin 2022, il affichait une performance annuelle de -0,78%, contre 4% en 2021.

«Cette amélioration est notamment due aux produits de taux qui contribuent quasiment exclusivement à cette performance grâce à la hausse des taux d’intérêt, mais également à la reprise des marchés actions», explique Grégoire Naacke, directeur de l’OEE. Sur la première partie de l’année, les produits de taux – tels que les dépôts, les obligations directes ou indirectes, l’assurance-vie et l’épargne retraite en fonds euros – contribuent à la performance à hauteur de 0,3%. De leur côté, les produits de fonds propres, composés des actions cotées détenues en direct, de l’assurance-vie et épargne retraite en unités de comptes et des autres organismes de placement collectifs, ne permettent pas tirer un résultat positif, à -0,1%.

Les épargnants devront ainsi se doter de patience pour que la reprise des marchés actions (CAC 40 Total Net Return en hausse de 13,3% sur le trimestre) et obligataires (Barclays Euro Aggregate Bond index en hausse de 2,17% sur cette période) se répercute de manière plus sensible sur le portefeuille d’actifs financiers.

Les conséquences d’une année incertaine

Dans l’ensemble, les résultats restent toutefois timides. Annualisée, la performance de l’indice ne parvient pas à renouer avec les terrains positifs, à -0,8%. En termes réels, elle chute à -7,5%. «L’inflation est la raison pour laquelle la performance en termes réels est négative. Le taux d’inflation est resté sur cette période nettement supérieur au taux d’intérêt nominal sur l’ensemble des produits d’épargne», précise le directeur de l’OEE. Une situation inchangée depuis début 2022 lorsque la croissance annuelle de l’indice passait en dessous du niveau de l’inflation.

Sur les dix dernières années, l’indice patrimonial des ménages français affiche une performance de 2,06%. Contrairement au contexte actuel, les produits de fonds propres ont contribué à près de la moitié de la performance (45%) en ne pesant que 20% ne moyenne dans l’indice. «Les variations de poids des différentes classes d’actifs dans le portefeuille des ménages restent de faible ampleur et ont donc peu d’impact sur la performance globale de l’indice», note l’OEE.