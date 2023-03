Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre, 70 ans, au poste de secrétaire général, a annoncé vendredi la filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle présidente de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général. Elle sera notamment en charge du contrôle interne et de la conformité, de la protection des données, du juridique et du contrôle des risques. Ses responsabilités actuelles seront reprises par Patrick Rivière, qui assurera la présidence de la société de gestion La Française AM avec l’appui de Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge. Tous deux prennent le titre de directeur général, en plus de leurs fonctions de directeurs de la gestion.