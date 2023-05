La BCE relève ses taux d’un quart de point

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi une hausse de 25 points de base (pb) de ses taux directeurs, modérant ainsi le rythme des relèvements de taux dans un contexte d’inquiétudes pour le secteur bancaire et les perspectives de l'économie mondiale.

Cependant, la BCE a également annoncé qu’elle cesserait les réinvestissements réalisés dans le cadre de son programme régulier d’achats d’actifs, ou APP, en juillet 2023. L’institution a déjà réduit, depuis mars, de 15 milliards d’euros par mois ces réinvestissements.

Le conseil des gouverneurs de la BCE a porté le taux de ses opérations principales de refinancement à 3,75%, contre 3,5% précédemment, tandis que le taux de rémunération des dépôts a été relevé à 3,25%, au lieu de 3% auparavant. Le taux de la facilité de prêt marginal a été relevé de 3,75% à 4%.

«Les perspectives d’inflation demeurent trop élevées sur une période trop longue», a indiqué la BCE dans un communiqué, justifiant ainsi ses décisions et soulignant notamment que «les tensions sous-jacentes sur les prix restent fortes».

A lire aussi:

Sept hausses depuis juillet 2022

Depuis juillet 2022, la BCE a augmenté ses taux à sept reprises et de 375 points de base au total, dans le but de contenir une inflation qui reste nettement supérieure à son objectif de 2% en zone euro.

L’inflation de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie et est surveillée de près par la BCE, s’est établie à 5,6% sur un an en avril, après 5,7% en mars. L’inflation globale a pour sa part accéléré à 7% le mois dernier, contre 6,9% en mars.

La banque centrale a souligné jeudi que «les décisions futures du conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux directeurs soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation au niveau de l’objectif de 2% à moyen terme, et qu’ils soient maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire».

«Plus particulièrement, les décisions du conseil des gouverneurs relatives aux taux directeurs resteront basées sur son évaluation des perspectives d’inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l’inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire», a-t-elle ajouté.

Les investisseurs misaient globalement sur un relèvement de 25 points de base des taux de la BCE ce jeudi. Cependant, plusieurs économistes avaient prévenu de la possibilité d’un nouveau relèvement de 50 points de base, l’inflation restant à un niveau élevé et plusieurs membres du conseil des gouverneurs ayant appelé à maintenir ce cap.