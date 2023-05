La banque américaine Pacwest donne des sueurs froides aux marchés

Quel sera le prochain domino à tomber ? Après les faillites de SVBet Signature Bank et le sauvetage express de First Republic Bank, c’est au tour de Pacwest de raviver les craintes sur le secteur bancaire américain. La banque californienne basée à Beverly Hills a décroché de plus de 60% dans les échanges après-Bourse mercredi 3 mai, après que l’agence Bloomberg a révélé qu’elle considérait plusieurs options stratégiques, dont une augmentation de capital, une scission ou une vente.

Pacwest a confirmé par voie de communiqué qu’elle «considérait plusieurs options stratégiques pour maximiser sa valeur pour les actionnaires». La banque a été approchée par plusieurs investisseurs, mais aucun processus de vente n’a encore été lancé.

Les banques régionales dévissent

Il n’en a pas fallu davantage pour créer un nouveau mouvement de panique, annulant les déclarations du président de la Fed Jérôme Powell qui assurait quelques heures plus tôt que les autorités américaines étaient « proches de contenir la crise bancaire ». Alliance Bancorp décrochait de 38% dans les échanges post-marché, Comerica Inc. et Zions Bancorp de plus de 10%. Des mouvements amplifiés par l’importance des ventes à découvert sur ces titres bancaires.

Depuis la faillite de SVB, les marchés sont à l’affût des autres maillons faibles fragilisés par le resserrement monétaire opéré par la Fed depuis un an. Nombreuses sont les banques régionales qui, à l’instar de la banque des start-up, présentent des pertes latentes importantes dans leurs portefeuilles obligataires. C’était le cas de First Republic Bank, qui après avoir essuyé une fuite massive de ses dépôts, a été rachetée aux enchères le 1er mai par JPMorgan pour éviter la faillite.

Des similitudes avec SVB

Pacwest inquiète particulièrement les marchés, car elle présente des similitudes avec SVB. Outre des liens - certes plus ténus - avec le monde de la tech dont la clientèle représente près de 8% de son activité, la banque a elle aussi accumulé des pertes latentes importantes sur ses titres obligataires. Ces dernières s’élevaient à 860 millions de dollars au premier trimestre 2023, a-t-elle révélé lors de la publication de ses résultats.

Elle s’est montrée, de même, vulnérable à la fuite des dépôts, accusant des retraits de plus de 5 milliards de dollars durant le trimestre écoulé. Pacwest assure toutefois que le mouvement s’est inversé et qu’elle a engrangé plus d’un milliard de dollars de dépôts supplémentaires depuis le mois de mars.

« Nous n’avons pas observé de mouvements exceptionnels sur les dépôts » depuis la vente de First Republic Bank, assure Pacwest qui totalise 28 milliards de dollars de dépôts au 2 mai. 75% d’entre eux bénéficient de la garantie publique, alors que cette proportion n’atteignait que 6% fin 2022 chez SVB. «Le cash et la liquidité disponible excèdent le montant des dépôts non assurés», ajoute la banque dans un communiqué.

Des déclarations qui, bien que rassurantes, risquent de ne pas suffire à calmer le climat anxiogène depuis la mi-mars. «La confiance dans une institution financière se construit pendant des décennies et se détruit en quelques jours», a grincé le vendeur à découvert Bill Ackman, directeur général de Pershing Square, sur Twitter. “A mesure que chaque domino tombe, la prochaine banque fragilisée tremble”, a-t-il ajouté.

Le salut de Pacwest passera-t-il par son rachat par une institution too big to fail ? Le sauvetage de First Republic Bank par JPMorgan, qui a pu au passage s’affranchir des règles antitrust pour se tailler une plus grosse part du gâteau dans la banque privée, a été fortement critiqué. Dans le cas de Pacwest, un rachat de l’ensemble des actifs a peu de chances d’intéresser de potentiels repreneurs, observent les analystes, les pertes à assumer sur son portefeuille de prêts risquant de se révéler importantes.

Alors, augmentation de capital, vente à la découpe ou prise de contrôle par le régulateur ? Vu l’urgence de la situation, la réponse ne devrait plus tarder.