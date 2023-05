La Fed entérine la fin d’un cycle de resserrement monétaire exceptionnel

Et de dix ! Mais sans doute pas davantage. La Réserve fédérale (Fed) a de nouveau relevé ses taux directeurs d’un quart de point mercredi, mais a indiqué qu’elle pourrait les laisser inchangés dans les prochains mois, tout en surveillant l'évolution des prix et de l'économie.

La décision de porter le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5% à 5,25%, largement anticipée par le marché, a été prise à l’unanimité. Les économistes jugent que des taux d’emprunt supérieurs à 5% seront suffisamment élevés pour ralentir l'économie et faire reculer l’inflation.

Pour la première fois depuis un an, la Fed a retiré du communiqué annonçant sa décision la phrase signalant son intention de poursuivre le relèvement des taux d’intérêt. Le comité de politique monétaire s’est toutefois dit «prêt à ajuster la politique monétaire de manière appropriée s’il apparaît que des risques menacent la réalisation de [ses] objectifs».

La banque centrale prendra en compte l'évolution de la conjoncture, la situation des marchés financiers et l’effet cumulé de la politique menée depuis un an «pour déterminer dans quelle mesure un durcissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être nécessaire pour ramener l’inflation à 2% à terme», a ajouté la Fed.

Les craintes de récession et la multiplication des faillites dans le secteur bancaire depuis mars outre-Atlantique auraient pu inciter la banque centrale à marquer une pause dès cette semaine dans sa politique de resserrement monétaire. Mais la persistance d’une inflation élevée plaidait en faveur d’une nouvelle action sur les taux, alors que le marché de l’emploi tarde également à donner les signes de ralentissement escomptés.

La Fed avait déjà indiqué à l’issue de ses précédentes réunions qu’elle envisageait de mettre fin à sa campagne de hausse des taux, la plus vigoureuse depuis les années 1980, à la mi-2023.

Au plus haut depuis 2006

Les déclarations du président de l’institution, Jerome Powell, lors de sa traditionnelle conférence de presse pourraient fournir des indications supplémentaires sur la trajectoire des taux. La Fed a répété à plusieurs reprises qu’elle conserverait durablement une politique restrictive afin de s’assurer d’un retour de l’inflation vers son objectif de 2% par an en moyenne. Un nombre croissant d’observateurs se sont toutefois ralliés récemment à l’hypothèse d’une baisse des taux dès cette année en cas de dégradation de la conjoncture économique.

Si l’objectif affiché reste de réaliser un atterrissage en douceur de l'économie américaine, plusieurs responsables de la Fed se sont toutefois déclarés prêts à accepter une récession modérée si tel est le prix à payer pour restaurer la stabilité des prix. Selon l’indice PCE, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, la hausse des prix aux Etats-Unis a ralenti à 0,1% sur un mois en mars mais se situait encore à 4,2% sur 12 mois. Hors alimentation et énergie, les prix ont crû de 0,3% sur un mois et de 4,6% sur un an.

Les annonces de la Fed interviennent dans un contexte de nervosité dans le secteur bancaire, alors que le rachat en urgence de First Republic Bank par JPMorgan peine à rétablir la confiance dans la solidité des banques régionales, de nouveau malmenées en Bourse cette semaine. Le risque persistant de panique bancaire depuis les faillites de Silicon Valley Bank et Signature Bank en mars devrait avoir un effet équivalent à un resserrement supplémentaire de la politique de la Fed en conduisant les banques à se montrer plus prudentes et à durcir leurs conditions de crédit.