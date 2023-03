L’indice DXY du dollar face à une panier de devises diversifié a reculé pour le troisième jour à 111 points mardi matin et un plus bas de deux semaines, sur la base de paris selon lesquels la Fed pourrait ralentir le rythme de ses futures hausses de taux après les chiffres de l’indice ISM manufacturier : à 50,9 en septembre après 52,8 en août, ce dernier a montré lundi un ralentissement inattendu de la croissance dans les usines américaines. Les marchés monétaires s’attendent désormais à ce que la banque centrale relève ses taux de 125 points de base (pb) d’ici au mois de mars, au lieu des 165 pb qui étaient attendus en septembre. Et le ralentissement pourrait être encore plus net si les prochains indices ISM marquent une contraction de l’activité économique, au-dessous de 50 points.