L’inflation européenne reste têtue

Les données d’Eurostat, publiées mardi matin, indiquent que l’inflation a cru en avril, atteignant 7% contre 6,9% en mars, en ligne avec le consensus de marché. L’inflation sous-jacente, qui exclut énergie et alimentation, a atteint 5,6%, contre 5,7% en mars et un consensus de marché à 5,7%.

Dans le détail, l’inflation a été tirée par l’alimentation et les biens industriels, dont l’inflation a atteint 13,6% et 6,2% respectivement, en avril. Toutefois, la décrue semble s’amorcer pour ces deux catégories de dépenses, les biens industriels ayant atteint un pic en février 2023, à 6,8%. De son côté, l’inflation alimentaire a touché un pic en mars, à 15,5%. A l’inverse, les services ne montrent pas de signes de décélération, continuant de progresser à 5,2% en avril contre 5,1% en mars, un niveau record.

A lire aussi:

Dilemme

Les données d’Eurostat éclairent sur le changement de dynamique de l’inflation en zone euro, d’abord tirée par un choc d’offre puis une crise énergétique, avant de se diffuser au reste de l’économie. «L'évolution de l’inflation en zone euro sera déterminée par deux forces opposées : des effets de base négatifs sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, et la baisse des attentes concernant les prix de vente dans l’industrie, plaident en faveur d’une baisse de l’inflation globale. Toutefois, les anticipations concernant les prix de vente dans les services ainsi que les augmentations de salaires sont susceptibles d’alimenter les pressions inflationnistes sous-jacentes», relève ING. L’inflation globale continuerait à baisser tandis que l’inflation sous-jacente demeurerait résistante, une situation bien comprise par la Banque Centrale Européenne (BCE).

«Je n’accorderai pas trop d’importance au pic (de l’inflation sous-jacente) en tant que tel, car ce qui compte vraiment, c’est que l’inflation revienne à notre objectif à moyen terme, a ainsi récemment indiqué Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE. Nous avons besoin d’une baisse durable de l’inflation sous-jacente pour avoir la certitude que nos mesures commencent à fonctionner».

Si l’inflation d’avril va dans le sens d’un nouveau durcissement des conditions financières en zone euro, les arguments en faveur d’un ralentissement du rythme et de l’ampleur des hausses de taux se multiplient pourtant. Une croissance du PIB plus faible qu’anticipée et un affaiblissement de la demande et de l’offre de crédit en Europe signalent en effet que la politique monétaire commence à faire ralentir la demande. «La BCE ne veut pas sous-estimer de nouveau l’inflation, et sera prête à aller trop loin, au risque de l’erreur de politique monétaire», conclut ING.