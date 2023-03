Agefi-Dow Jones

Valérie a débuté dans le journalisme à Londres avant de rejoindre Dow Jones Newswires à Paris en pleine bulle Internet pour couvrir le secteur des télécoms, des médias et des technologies. Quelques années plus tard, elle participe au développement du service en langue française de Dow Jones (qui deviendra l’agence Agefi-Dow Jones). Aujourd’hui éditrice, elle couvre aussi les banques centrales et les marchés financiers. Valérie a vécu plusieurs années en Angleterre et en Espagne.