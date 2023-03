Nomura Asset Management vient d’annoncer la nomination de Kevin McFarlane en tant que directeur commercial régional chargé de la couverture du Nord du Royaume-Uni, de l'Écosse et de l’Irlande du Nord. Au sein de ce poste nouvellement créé, il sera responsable du renforcement de l’activité wholesale ainsi que de la commercialisation des produits de Nomura AM et son partenaire American Century Investments. Il sera rattaché à Jon Nash, directeur de la distribution wholesale au Royaume-Uni et en Irlande. Kevin McFarlane arrive de SVM Asset Management où il occupait le même poste depuis 2021. Auparavant, il a occupé ce même poste au sein de plusieurs sociétés de gestion comme Premier Miton Asset Management de 2017 à 2020, Schroders de 2006 à 2017 et Standard Life entre 1992 à 2006.