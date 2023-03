Renoncement. Bouygues et Bertelsmann ont annoncé, le 16 septembre, mettre fin aux discussions initiées en mai pour fusionner TF1 et M6. Après avoir été auditionnés les 5 et 6 septembre derniers par l’Autorité de la concurrence, les deux groupes ont acté le fait que celle-ci resterait inflexible face aux remèdes proposés. L’Autorité considère qu’avec 70 % du marché publicitaire français de la télévision, le risque concurrentiel était majeur, même en intégrant dans l’analyse du marché pertinent le marché publicitaire des plateformes de vidéos en ligne. Pour Bouygues et RTL, filiale de Bertelsmann qui détient M6, le seul remède acceptable aurait été la cession de TF1 ou de M6 et, dans cette perspective, le projet de rapprochement ne présenterait « plus aucune logique industrielle ». Avec cet échec, et pour faire face à l’arrivée d’un nouveau modèle de plateformes mêlant abonnement et publicité, les deux chaînes vont devoir trouver d’autres pistes de consolidation.