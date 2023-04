Les panélistes matérialisent la fin des hausses de taux

Les 25 sociétés de gestion interrogées par L’Agefi entre le 19 et le 27 avril sont de plus en plus d’accord sur les taux terminaux que les grandes banques centrales ne vont plus tarder à atteindre. Moins sur les effets récessionnistes que ce resserrement général pourrait finir par avoir.

Concernant la Fed américaine, qui devrait être la première à toucher le but de 5,25% dès ce mercredi, seuls 2 panélistes la voient aller jusqu’à 5,50% (Groupama AM, Lazard Frères Gestion), 2 autres la voient s’arrêter à 5% (EdRAM, Sunny AM), et 2 autres y revenir dans les six mois (Carmignac, UBS). De quoi ramener massivement les investisseurs sur les taux longs à en croire Carmignac et Allianz GI, qui ciblent un rendement de 2,80% sur les US Treasuries à 10 ans dans six mois. D’autres analystes voient une inversion de la courbe qui dépasserait les 200 points de base (pb), ce qui n’est jamais très bon signe aux Etats-Unis.

Concernant la Banque centrale européenne (BCE), le chemin différera, tous sont d’accord là-dessus, malgré une ligne d’arrivée à 3,75% pour 14 panélistes. Quitte à renforcer les divisions au sein du Conseil, les gouverneurs plus «hawkish» ont réclamé une nouvelle hausse de 50 pb jeudi, jusqu’au niveau de 3,50%, où 7 de nos panélistes voient l’institution de Francfort s’arrêter, tandis que 3 autres la voient aller jusqu’à 4%. Avec regret dans le cas de Bank of America (BofA) au regard de l’inversion de la courbe des taux longs allemands induite - SG CIB et BBVA ont moins de craintes. Là encore, les stratégistes de Carmignac semblent estimer que trois hausses de 25 pb suffiraient à inverser la courbe allemande de près de 200 pb, le rendement des Bund à 10 ans revenant alors à 1,80% - en lien avec un regain d’intérêt pour l’euro.

Fin du contrôle de la courbe au Japon ?

La Banque d’Angleterre (BoE), qui se réunira seulement le 11 mai, devrait porter son taux directeur de 4,25% à 4,50%, puis à 4,75% d’ici à l’été, sauf pour BofA, qui la voit s’arrêter au niveau actuel. Carmignac escompte un retour rapide à ce niveau, tandis que 4 autres répondants (dont CPR AM et Ofi AM) anticipent que le taux sera porté jusqu’à 5%, avec plus ou moins d’effets sur l’inflation et l’économie.

Enfin, comme fin mars, une grosse moitié des répondants anticipent la fin de la politique de contrôle de la courbe des taux (à 0,50%) par la Banque du Japon (BoJ). Cela n’apparaissait pas comme une certitude malgré les évolutions notées lors de la réunion monétaire vendredi. Alors que les mesures des banques centrales auraient peu d’effets sur les devises, ce changement pourrait être bénéfique pour le yen, qu’une large majorité imagine repasser sous 130 face au dollar.

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: