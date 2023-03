Les prix à la consommation ont augmenté de 2,5% en glissement annuel en avril au Japon, la hausse la plus élevée depuis octobre 2014, après un gain de 1,2% en mars. Il s’agit du 8ème mois de hausse des prix consécutif, selon la communication du Ministère des Affaires intérieures vendredi. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté au rythme le plus rapide en sept ans (+4% en avril, après +3,4% en mars). L’inflation de base (hors énergie et alimentation) connaît également un 8ème mois de hausse, et le plus important depuis mars 2015, puisqu’elle atteint 2,1% en glissement annuel, et dépasse l’objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ) pour la première fois en sept ans.