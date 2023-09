Xavier de Buhren rejoint Otea Capital

En pleine intégration au groupe Irbis, Otea Capital a annoncé ce mardi 12 septembre 2023 l’arrivée de Xavier de Buhren en tant que directeur des investissements. Il aura la charge de superviser les décisions d’investissements des clients conseillés par Otea Capital.

Diplômé de l’ISG et de la SFAF, Xavier de Buhren bénéficie d’une expérience de 20 ans au sein des marchés financiers. Il a entamé sa carrière en tant qu’analyste financier chez le courtier Aurel Leven, puis chez Nextstage. En 2005, il rejoint le groupe Mirabaud, où il occupe le poste de responsable des actions françaises pour les activités de gestion collective et de banque privée. Près de 15 ans plus tard, Xavier de Buhren intègre Inocap Gestion en tant que directeur adjoint de la gestion et gérant d’un fonds d’actions européennes avant de rejoindre Otea Capital.