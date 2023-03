Né en 2001 d’un spin-off de la Compagnie Générale des Eaux, le groupe d’aménagement et d’entretien d’espaces publics Segex signe son quatrième MBO avec IdInvest (via Novi 2), Bpifrance et Ouest Croissance. En cumulant 40% du capital, les trois financiers succèdent à Edrip, UI Gestion et Socadif, présents respectivement depuis 2010, 2006 et 2001. Depuis sa création, Segex a quadruplé son chiffre d’affaires pour atteindre 200 millions d’euros. Il a multiplié les opérations de croissance externe pour étendre son empreinte au-delà de l’Ile-de-France et développer de nouveaux métiers (travaux fluviaux, nucléaire, etc). Numéro deux français de l’aménagement d’espaces verts derrière ID Verde (Chequers), Segex réalise aussi 35% de ses revenus dans les travaux publics, 10% dans l’énergie et 18% dans les services.