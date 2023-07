« Une excellente promotion dotée d’une excellente formation académique »

Au-delà de ce constat, Alexandra Müller et Grégory Krespine, respectivement directrice adjointe de l’ingénierie patrimoniale et directeur adjoint de l’offre et responsable du conseil en investissement de Société Générale Private Banking ont relevé l’engagement et les convictions de ces jeunes talents.









Jean-François Tardiveau Rédacteur en chef de L'Agefi Patrimoine

Présents au sein de différents jurys, Alexandra Müller et Gregory Krespine qui a élaboré le cas pratique en gestion d’actifs, ont souligné la qualité de la formation des étudiants. Les deux responsables ont également pointé leurs curiosités, leurs convictions, leurs engagements, notamment dans des domaines devenus désormais incontournables dans le monde de la banque privée comme la responsabilité sociale et environnementale ou la gestion à impact.

