Meilleurtaux s’offre la société de gestion de patrimoine Patrimea

Meilleurtaux consolide l’activité de son pôle épargne en misant une nouvelle fois sur un acteur fortement présent sur le web. Après le rachat de MonFinancier et de mes-placements.fr, le courtier annonce l’acquisition de Patrimea, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement. C’est la deuxième acquisition du groupe en 2023. L’opération avoisine 15 millions d’euros, confie une source proche du dossier.

Patrimea gère aujourd’hui un encours d’épargne d’environ 430 millions d’euros d’actifs pour un total de 8.000 clients présents autant en France qu’à l’étranger. Le groupe présidé par Guillaume Autier voit ainsi ses encours passer de 3,3 milliards d’euros à 3,7 milliards d’euros – pour 60.000 clients. Ce dernier envisage de dépasser la barre de quatre milliards d’encours avant la fin de l’année.

Une approche via la toile

Historiquement sur le crédit immobilier, Meilleurtaux a pris un virage en misant sur le métier du placement de produits financiers dès 2019. Le pôle épargne a depuis pris de l’envergure, notamment via une croissance externe qui s’est traduite par le rachat de MonFinancier et de mes-placements.fr un peu plus tôt dans l’année. «Le métier du placement résonne parfaitement avec notre promesse de marque. Meilleurtaux est une marque du web et les entreprises dont nous nous rapprochons doivent avoir une approche très similaire à la nôtre», explique Guillaume Autier, président de Meilleurtaux.

Or, pour le courtier en ligne, comme pour la plupart de ses concurrents, le web n’est pas une fin en soi. «Les outils digitaux jouent un rôle qui a vocation à augmenter, mais il est impératif de le combiner à un conseil humain. (…) Le web est amené à prendre une part importante, mais il restera toujours un outil. Les acteurs qui gagneront des parts de marché dans ce secteur seront ceux qui trouveront cet équilibre», affirme le patron du groupe.

Les clients et services de Patrimea seront progressivement intégrés à ceux de Meilleurtaux de façon à mutualiser l’ensemble des outils et placements développés par les deux entreprises. Le pôle épargne du groupe Meilleurtaux représente désormais plus de 10% de son chiffre d’affaires.