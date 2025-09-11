Technip Energies renforce son socle technologique grâce à une acquisition

Technip Energies met à exécution sa stratégie d’investissements dans des actifs créateurs de valeur. Le groupe d’ingénierie pour l’industrie pétrolière a annoncé jeudi avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de la division Advanced Materials & Catalysts (AM&C) d’Ecovyst, qui réunit les activités de matériaux avancés et de catalyseurs de l’entreprise américaine.

La transaction devrait être bouclée d’ici au premier trimestre de l’année prochaine, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture, pour un montant de 556 millions de dollars, soit environ 475 millions d’euros. Elle sera intégralement financée par la trésorerie disponible du groupe, sans incidence sur sa notation de crédit. En outre, ce prix représente 9,8 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté réalisé l’an passé par les activités de matériaux avancés et de catalyseurs d’Ecovyst, ce qui constitue un multiple de valorisation «raisonnable», selon un analyste basé à Paris.

Ce projet d’acquisition et ses conditions financières emballent donc le marché. L’action Technip Energies s’adjugeait 4,9% hier vers 14h45, à 42,40 euros établissant au passage un nouveau record historique, à 42,8 euros, puis ramenait sa hausse à +2,9% pour clôturer la séance à 41,60 euros. Elle bondit désormais de 64% depuis le début de l’année.

En mettant la main sur AM&C, le groupe élargirait son portefeuille de technologies de procédés et renforce ses positions dans les catalyseurs, des matériaux qui accélèrent les réactions chimiques et optimisent l’efficacité des procédés. Ces derniers sont incontournables dans des marchés établis tels que le polyéthylène ou l’hydrocraquage, mais ouvrent aussi des débouchés prometteurs dans les carburants durables et le recyclage chimique.

Le rachat prévu s’inscrit dans la stratégie de croissance disciplinée du segment Technologie, produits et services (TPS) de Technip Energies. En intégrant AM&C, Technip Energies bénéficiera de revenus récurrents supplémentaires liés aux dépenses d’exploitation de ses clients et d’une meilleure visibilité sur ses revenus à long terme, a garanti Arnaud Pieton, le directeur général du groupe, lors d’une conférence avec des journalistes.

Des synergies au programme

Lors de son dernier Capital Markets Day tenu en novembre 2024, Technip Energies avait présenté sa branche TPS comme un puissant moteur de la croissance de ses ventes et de ses marges, devant bénéficier d’investissements ciblés pour «renforcer la différenciation et générer davantage de valeur». En 2024, cette division a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, soit 29,1% des revenus du groupe, et un Ebitda récurrent de 257,5 millions d’euros, représentant ainsi 12,9% des ventes. Sa rentabilité est bien supérieure à celle de l’autre activité du groupe, la livraison de projets, dont la marge d’Ebitda s'établissait à «seulement» 8,3% l’an passé.

Le rachat programmé d’AM&C crédibilise la feuille de route de Technip Energies qui consiste à porter le chiffre d’affaires de son pôle TPS à plus de 2,6 milliards d’euros à l’horizon 2028, pour une marge d’Ebitda récurrent d’environ 14,5%. En intégrant ces actifs d’Ecovyst, la branche TPS de Technip Energies aurait généré l’an passé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et une marge d’Ebitda récurrent de 14,1%. AM&C, qui dispose de trois sites de production situés aux Etats-Unis et en Europe employant 330 personnes, aurait ainsi un effet positif immédiat sur les résultats et les flux de trésorerie du groupe.

De l’acquisition d’AM&C, Technip Energies compte également retirer d’importantes synergies commerciales et industrielles. L’objectif est de développer de nouveaux catalyseurs pour son portefeuille de procédés propriétaires, d’accélérer la commercialisation des gammes existantes de sa cible et d’adresser de nouveaux marchés comme la pyrolyse des plastiques ou les biocatalyseurs pour l’agroalimentaire. Par exemple, le groupe espère profiter d’un «effet d’entraînement» sur ses activités en ajoutant à son empreinte commerciale les zéolites d’AM&C utilisées dans l’hydrocraquage, la production de carburants durables ou les procédés de recyclage.

En ciblant AM&C, Technip Energies confirme sa diversification en dehors de l’ingénierie pétrolière pour bâtir un portefeuille centré sur les technologies bas carbone. Une stratégie qui rassure ses actionnaires et qui, à l'échelle du secteur, illustre l’importance croissante des catalyseurs comme facteur de différenciation. A mesure que l’industrie cherche à concilier performance économique et transition énergétique, d’autres mouvements de consolidation pourraient suivre, redessinant le paysage d’un marché où seuls les acteurs capables d’allier innovation technologique et discipline financière tireront leur épingle du jeu.

