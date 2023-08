Les lacunes en finance des Français leur couteraient 2.400 euros par an

Taux d’intérêt, inflation, couple rendement/risque, autant de sujets que les Français disent ne pas maîtriser. C’est ce que montre la dernière étude d’Allianz sur la culture financière. Au total, plus d’un épargnant français sur quatre (26%) admet ne pas avoir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.

«Un trop faible niveau de culture financière peut avoir de lourdes conséquences. En effet, sur de longues périodes d’investissement, à l’instar de l’épargne retraite, ce manque de connaissances peut fortement pénaliser les choix financiers des ménages», déclare Ludovic Subran, économiste en chef du groupe Allianz.

Pour le prouver, Allianz a établi des portefeuilles types en fonction du niveau de culture financière afin d’en calculer les rendements réels. Dans l’Hexagone, les portefeuilles composés par les épargnants dotés d’un niveau faible de connaissances afficheraient un manque à gagner d’environ 2.390 euros par an et par personne, par rapport à une personne dont les connaissances sont considérées comme moyenne. L’écart de rendement annuel moyen de ces poches d’épargne s’élève à 1,2%.

Des pays comme les États-Unis et l’Espagne affichent également un niveau d'éducation financière bas. La part des répondants ayant un faible niveau de culture financière s'élève à 32% aux États-Unis et à 20% en Espagne. A contrario, l’Italie se positionne comme le pays ayant la plus grande proportion de personnes avec un niveau de culture financière élevé (18%), contre 10% en France ou aux Etats-Unis.

Les femmes reprennent confiance en elles

Outre ces résultats entre les pays, l’étude montre que les écarts entre les femmes et les hommes persistent, mais se réduisent, en comparaison avec une étude similaire menée en 2020. Désormais, dans l’Hexagone, près d’un homme sur deux s’est déclaré confiant quant à sa situation financière personnelle, alors que seulement 33% des femmes affichent cette certitude. «Ce manque de confiance pourrait notamment être expliqué par un manque de connaissances en la matière puisque les femmes (29%) sont également plus nombreuses que les hommes (22%) à présenter un faible niveau d’éducation financière», souligne le rapport.

En ce qui concerne les différences intergénérationnelles, l’étude montre que les connaissances et compétences financières augmentent avec l’âge, avec une concentration plus marquée de personnes très compétentes au sein des baby-boomers par rapport aux générations «Z» et «Y» réunies.